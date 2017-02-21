Странное заявление 70-летнего Вячеслава Малежика

Певец и композитор не знает, как жить дальше. Хотя и говорит об этом с юмором.

Певец Вячеслав Малежик отмечал юбилей концертом в Кремле. Поздравляли его ровесники – Катя Семенова, ВИА "Самоцветы", ансамбль "Ялла". "Для меня каждый выход на сцену – это как секс, – признался Малежик Dni.Ru. – Вроде бы все знакомо, но каждый раз получаешь удовольствие, как в первый, – такие же острые ощущения. Может быть, выход на сцену можно было бы сравнить с наркотиками, но я никогда их не пробовал, поэтому не хочу распространяться".

"Я ощущаю себя на 125. Причем в одну посуду, – пошутил артист. – Я многого в жизни не сделал – не стал президентом Зимбабве, не охотился на слонов, и меня не покусала акула. И не знаю, как жить дальше".

Музыкальную карьеру Малежик начал полвека назад – в апреле 1967 года он поступил в группу "Ребята". Потом в его жизни были коллективы "Веселые ребята", "Голубые гитары", "Пламя". Но оценивать современную эстраду Малежик не берется: "Это не моя компетенция. К тому же есть корпоративная этика, запрещающая оценивать коллег и друзей. Мое дело – показать, как надо, выдать качественный продукт. А остальное решает зритель".





Песни Малежика есть в репертуаре Валерия Леонтьева, Ярослава Евдокимова, Вадима Казаченко. Но сегодня позиция композитора изменилась: "Мне не очень хочется, чтобы молодое поколение покупало мои песни. Что оно в них понимает – в том, о чем я пою?!"

