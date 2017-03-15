Елена Летучая попала в клинику после серьезного избиения

Телеведущая призналась, что после случившегося была в ужасном состоянии. И даже решила уйти из программы "Ревизорро".

Карьера главной по чистоте в отелях и ресторанах Елены Летучей начиналась в программе "Пусть говорят". Она работала там редактором – обеспечивала появление в студии гостей. Телевизионщики называют этот проект "адом". В чем Летучая убедилась на личном примере.

"Было сложно работать без выходных: ежедневный стресс, огромное количество звонков, бывало такое, например, что ночью я неслась куда-то покупать герою съемки билет, – рассказала Летучая. – В результате в 20 с небольшим лет я стала испытывать проблемы со здоровьем. А когда вдруг моя батарейка села, я решила: надо уходить".

Но проект "Ревизорро", в котором Елена оказалась после работы на Первом канале, стал для нее еще большим ударом. Причем во всех смыслах. Например, в одном из кафе Салехарда съемочную группу серьезно избили. "Встал вопрос о моем уходе из проекта, – пояснила Елена. – После случившегося я находилась в ужасном состоянии и попала в клинику. Весь третий сезон прошел у меня в режиме "клиника – съемки – клиника". Огромное количество врачей, массажей, ЛФК... В конце концов встал серьезный вопрос: или здоровье, или съемки. Я, конечно, выбрала здоровье. И поэтому к четвертому сезону, где я проверяю столичные заведения, я готовилась более полугода".

"Мне угрожали расправой. Пришлось озаботиться проблемой личной круглосуточной охраны. На некоторых мероприятиях, где много людей, я теперь появляюсь только с телохранителями", – цитирует Летучую журнал "7Дней".