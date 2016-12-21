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Полиция пресекла провокации Летучей
Провокационной передачей Елены Летучей "Ревизорро" заинтересовались правоохранительные органы. Программа, в которой журналисты с камерами и светом наперевес и ведущей, облаченной в белоснежные перчатки, кричащими сотрудниками не оставила равнодушными полицию.
В итоге, МВД России разъяснило, что действия журналистов "Ревизорро" неправомерны. Они не имеют права самостоятельно заниматься проверкой ресторанов, а для этих целей существует Роспотребнадзор, рассказали в пресс-центре ведомства.
Министерство перечислило права журналистов: "Право искать, запрашивать, получать и распространять информацию, посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы, производить записи с использованием средств аудио– и видеотехники, кино– и фотосъемки".
При этом ведомство подчеркнуло, что "деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа и в этом смысле является обособленной", – отметили в пресс-центре министерства.
В МВД заключили, что правила оказания услуг общественного питания не предоставляют ни потребителю, ни журналисту правомочий самостоятельно входить в помещения исполнителя, доступ к которым ограничен.
Отметим, что провокационные действия Елены Летучей и ее команды давно не дают покоя рестораторам и хозяевам гостиниц. Более того, ведущей "Ревизорро" угрожали расправой. Елена даже наняла охрану.
Как писали Dni.ru, Летучей-Анашенковой не раз поступали угрозы от рестораторов, заведения которых она регулярно проверяет на предмет антисанитарии и просроченных продуктов. "После московского сезона Лене стали угрожать расправой. Пытались даже вскрыть ее телефон, чтобы подпортить репутацию", – сообщила представитель телеканала "Пятница" Наталья Абрамочкина.
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