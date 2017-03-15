Хамившая матери Йовович подсела на алкоголь

Милла Йовович рассказала в откровенном интервью о своей частной жизни. По признанию актрисы, достигнув успеха, у нее началась страшная звездная болезнь.

Карьера Миллы Йовович можно назвать головокружительной. В 11 лет она стала самой юной моделью, попавшей на обложку известного глянцевого журнала. В 12 лет Милла забросила школу ради съемок у самых известных фотографов. В 15 лет Йовович сыграла с Робертом Дауни-младшим в фильме "Чаплин". В 16 – в картине "Под кайфом и в смятении". А затем сбежала в Лас-Вегас с партнером по фильму Шоном Эндрюсом, чтобы выйти за него ­замуж.

Милла не скрывает, что совершила много ошибок. "Слишком много всего происходит – трудно удержаться. Тебя словно принимают во все клубы. Везде счастливы тебя видеть – на всех вечеринках и светских мероприятиях. У тебя уже дом, машина, ты нарасхват, кругом знаменитости, а тебе каких-то 18 лет! И ты чувствуешь себя звездой, еще не будучи ею. Я хамила матери, ничего не хотела слушать, подсела на алкоголь, считала себя всегда и во всем правой. Мне казалось тогда, что я уже все повидала, стремиться не к чему, можно и спокойно помереть", – со смехом отметила актриса.

Сейчас Милла образцовая мать и супруга. Она счастливо замужем за режиссером Полом Андерсоном и воспитывает двух дочерей Эвер и Дашиэль. Примечательно, что для старшей дочери, которой уже поступают предложения сниматься, Йовович категорически не хочет карьеры модели. "Я категорически отказываюсь подписывать контракты, которые в изобилии предлагаются моей дочери. Исключено. Одно дело – пройти пробу на какую-то роль в кино, другое – стать моделью. Слишком просто. Твое фото видят в социальных сетях – и все, готово, тебя уже зовут что-то рекламировать. Иными словами, я хочу, чтобы Эвер окончила школу и у нее было нормальное детство. Еще успеет стать взрослой", – цитируют актрису "7 Дней". По мнению Йовович, профессия модели "никуда не ведет".

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) Дек 25 2016 в 6:44 PST

Для Миллы дом и материнство – самое главное в жизни. Более того, она планирует родить третьего ребенка. И то обстоятельство, что ей 41 год, ее не останавливает, а, наоборот, торопит. Йовович рассказала, что не просто так ее дочерей разделяет семь лет.

"Это все мое тщеславие. Дело в том, что я здорово набираю вес и очень долго не могу с ним расстаться. Вот я и ждала, пока снова влезу в свои джинсы, которые носила до рождения старшей дочки, прежде чем забеременеть младшей. И на это ушло целых семь лет. Но мне сейчас 41 год, и я больше не собираюсь ждать так долго", – заявила актриса.