Мила Йовович: Мое сердце разбито

Мила Йовович в последний раз сыграла Элис – главную героиню фильма "Обитель зла". По признанию актрисы, ее сердце разбито из-за расставания с той, благодаря которой у нее появились муж и дети.

15 лет назад на экраны вышел фильм "Обитель зла", снятый по известной компьютерной игре. Главную роль в картине сыграла модель, певица и актриса Мила Йовович. Тогда кинопроект получил бешеную популярность, а режиссер Пол Андерсон решился на продолжение. Мила с радостью согласилась продолжить работать над этим проектом.

И дело не только в том, что ей нравился фильм. Просто Мила влюбилась в Пола. Теперь у них двое дочерей: девятилетняя Эва и Дашиель, которой весной исполнится два года. А на днях вышла последняя – шестая – часть фильма-долгожителя. "Мое сердце разбито. Я провела с героиней 15 лет, благодаря ей у меня появились муж и двое детей", – призналась Йовович.

Более того, Мила рожала дочерей буквально не отвлекаясь от съемок. К примеру, Йовович снималась в последней части фильма вскоре после родов Дашиель. Девочка жила с матерью на съемках. "Я в то время кормила грудью малышку. И тут были свои сложности. В костюме, в гриме, вымазанная кровищей, я периодически чувствовала, что моя грудь вот-вот лопнет, и надо было немедленно останавливаться и кормить. Для наших костюмеров тоже был ад: моя грудь то распухала, то уменьшалась, им постоянно приходилось подгонять верх моего костюма. Ужасно смешно, конечно. Пол спрашивает: "Как вам эта сцена с дракой вверх ногами?" И все хохочут: "Чудесно, ее грудь выглядит потрясающе!" – рассказала Мила.

Фото опубликовано Milla Jovovich (@millajovovich) Дек 25 2016 в 6:44 PST

Йовович очень высоко ценит свою работу над фильмом. "Эта работа мне помогла найти себя и как актрису, через ошибки и удачи. Мне противно, когда актеры начинают поносить долгоиграющие истории, давшие им имя и финансовую стабильность, и преуменьшать свое участие", – цитирует Милу Йовович Woman`s Day.