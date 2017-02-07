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Зачем Волочкова в мини-бикини ползает по снегу
От смелости Анастасии Волочковой дух захватывает. Вот она купается в русской ледяной купели. Вот гуляет по морозу в одной футболке. А только что и вовсе в одном мини-бикини она ползала по снегу. Поклонники диву даются: как, мол, только балерина не боится простыть?!
"С десяти лет я занимаюсь закаливанием и моржеванием, – рассказала Волочкова Dni.Ru. – Приучил же меня к этому папа – чемпион Советского Союза по настольному теннису 1983 года, тренер по легкой атлетике в спортшколе. Он постоянно приучал меня обливаться холодной водой, ходить по снегу. Мама в наших вылазках не участвовала, а мне очень нравилось".
С тех пор балерина, по ее словам, почти забыла о простудных заболеваниях, легко переносит морозы, никогда не кутаясь в шубы и не всегда надевая перчатки. "В этом году подхватила небольшой вирус, пропал голос, но благодаря тому, что мой организм закален, перенесла хворь легко", – сообщила Волочкова.
Но ее примеру она просит не следовать без должной подготовки. "К моржеванию надо долго идти, иначе будет слишком большой стресс для организма, – уверяет Настя. – Начните с контрастного душа по утрам, с умывания холодной водой, постепенно понижая ее температуру. Но и тут будьте аккуратны, особенно если есть медицинские противопоказания – сердечно-легочные заболевания, заболевания дыхательных путей, острые формы любых других заболеваний, сопровождающихся приступами".
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