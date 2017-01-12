Поклонникам стало дурно от шпагата Навки

Фигуристка отказалась стареть. И поразила феноменальной растяжкой.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка продолжает отдыхать с детьми на далеком тропическом острове. Спортсменка каждый день делится с поклонниками фотографиями. Вот она занимается йогой и выполняет ширшасану (стойку на голове), вот смело рассекает по волнам. И каждый раз выдает такое, что дух захватывает. У кого от ужаса, у кого – от восхищения.

Так произошло и сегодня, стоило фигуристке опубликовать на своей страницей в социальной сети снимок, на котором она запечатлена в практически вертикальном шпагате. "Мы перестаем тренироваться не потому, что становимся старше – мы стареем потому, что перестаём тренироваться! Желаю всем быть вечно молодыми душой и телом", – подписала Навка фотографию. Но поклонников поразила не столько отличная форма 41-летней Навки, а то, что она похожа на Волочкову. Тем более, что одиозная балерина сейчас тоже отдыхает в тропиках.

Фото опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka) Янв 12 2017 в 1:51 PST

"Спросонья удивилась, что это Волочкова делает в моей ленте", Тоже Волочкова на ум пришла, аж дурно стало", – изумились фанаты. И если к кульбитам Насти все привыкли – она живет по принципу "не дня без шпагата", то стойку Навки рассматривать можно долго. "Я бы этот постер повесила на видное место, – очень красивый – любовалась бы", – заметил кто-то в комментариях.