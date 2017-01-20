Волочкова налегает на тортики

В день рождения балерина решила не отказываться от удовольствий. Она очень редко позволяет себе сладкое.

Анастасия Волочкова разменяла пятый десяток лет. Ее пресс-секретарь Наталья Ракицкая сообщила Dni.ru, что никаких грандиозных торжеств по случаю 41-летия Настя не планирует: "За праздничным столом дома соберутся только самые близкие и родные. А друзья уже с утра шлют Насте подарки – охапки любимых ею белых роз, специальный фитнес-кейк".

В его составе – мука цельнозерновая, мука льняная, отруби, яйца, молоко, желатин, творог, голубика, клубника. Так что для фигуры балерины он совсем не вреден.

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 20 2017 в 1:57 PST

Именно благодаря постоянному самоограничению Волочкова по-прежнему может похвастаться гибкостью и пластичностью – так изгибается, так поднимает ноги, что остается только завидовать. Балерина демонстрирует всем отменную фигуру и красивую грудь. Ее медом не корми, а дай показать все свои прелести. Даже в своей день рождения она не могла удержать и опубликовала у себя на странице в социальной сети очередной пикантный снимок .

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 19 2017 в 4:04 PST

Поклонники пишут и звонят балерине. "Дорогие мои! Спасибо за поздравления с моим днем рождения! Я проснулась рано. Мальдивское время делает свое. Хочу поспать часик.. Но поздравлялки и сообщения добрые дают мне понимание, что в день рождения спать – глупо", – радуется Волочкова.