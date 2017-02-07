Пикантное фото беременной Натали и Андрея Малахова произвело фурор

Ожидающая третьего ребенка певица Натали стала гостьей передачи Андрея Малахова "Сегодня вечером". Артистка и ведущий сфотографировались вместе, и их снимок произвел фурор среди фанатов исполнительницы хита "О Боже, какой мужчина!"

Несмотря на внушительный срок беременности, певица Натали продолжает вести активный образ жизни. Она регулярно выходит в свет, участвует в съемках и радиоэфирах. Так, Натали посетила передачу Андрея Малахова "Сегодня вечером". Отчетом со съемочного процесса популярная исполнительница поделилась с многочисленными подписчиками на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Так, певица опубликовала пару фотографий, на которых запечатлена вместе с ведущим. При этом на одном из снимков Малахов запечатлен стоящим на одном колене и прижимающимся к животу Натали. Пикантное фото артистка подписала так: "Спасибо, Андрей, за бесконечный оптимизм! За добрые слова!💓👍🏻😉"

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикации артистки, рассыпавшись в комплиментах. "Люблю 😍обожаю Натали 😚эталон женственности, прекрасное положение!!! Счастья, любви!", "Пусть поприжимается, скоро и у Андрея детки появятся, такая примета! Наталья мы любим Вас, желаем удачи во всем!", "Натусь, тебе очень идет беременность😘", "Солнечная женщина!!!!!! Прекрасная!!!!!!", "Наташа, вы такая счастливая, назовите сына Андреем!", "Андрей Малахов молодец,что не забывает её приглашать и ободрять даже))))))" – прокомментировали фотографии с ведущим некоторые подписчики Натали.

Фото опубликовано @natali_star74 Фев 6 2017 в 8:10 PST

Напомним, о том, что Натали ждет третьего ребенка, стало известно в середине января. Певицу засняли прогуливающейся во дворе собственного дома в Москве. "Да, я жду ребенка. Мы с мужем очень счастливы. Уже решили – рожать буду в России, заграничные клиники даже не рассматриваем", – заявила исполнительница хита "О Боже, какой мужчина!" Известно, что у 42-летней Натали будет сын.