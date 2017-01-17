Беременность Натали стала для ее мужа сюрпризом

Певица Натали в 42 года ждет третьего ребенка. Популярная артистка дала откровенное интервью, в котором призналась, что для мужа ее беременность стала сюрпризом.

"Откуда?!" – удивленно спросил он меня. Я материальные подарки не люблю, и тут мне судьба сделала такой подарок на 25 лет нашего брака", – отметила Натали. Певица призналась, что всегда мечтала о большой семье. "Почему? У родителей нас было трое детей. Хотя мама в отличие от меня хотела максимум двоих, но Бог ей после меня дал двойню – Антона и Олесю. И у меня, к счастью, в апреле будет третий ребенок…" – сообщила артистка.

Натали не стала скрывать, что поначалу мечтала о девочке. "Чтобы разбавить мужчин в семье. У нас ведь и кот – тоже мальчик. И после того, как я написала песню "Боже, какой мужчина" все были уверены, что я хочу дочку… Но когда узнала, что у меня третьим тоже будет мальчик, даже обрадовалась. Привыкла к мальчишкам, с ними ощущаю внутренний покой и порядок. А еще мальчику расти будет проще, девочку бы ждало жесткое сравнение с ее популярной мамой", – цитирует певицу Woman`s Day.

Артистка умудрялась скрывать свое интересное положение на протяжении шести месяцев благодаря смене стиля. "Ведь раньше я всегда подчеркивала талию. В общем, при помощи одежды можно скрыть все и беременность тоже. Но потом поняла: не скажу ничего, поползут слухи – я ведь человек публичный. А зачем они нам с Сашей? Вот и решила признаться и поставить на этом точку", – заявила Натали.

После родов певица планирует сама заниматься малышом. Впрочем, не без помощи няни. "Сейчас я уже опытная женщина. К тому же у Толи есть няня, и он ей сказал: "Ты далеко не уходи, у нас скоро малыш будет". Я рада, что сегодня могу себе позволить большую семью. Сейчас артисты не особо уезжают в длительные туры, как раньше, – гастроли на полгода. Сегодня максимум меня не бывает дома дня три", – отметила артистка.

Напомним, о том, что Натали ждет третьего ребенка, стало известно сегодня, 17 января. Певицузасняли прогуливающейся во дворе собственного дома в Москве. "Да, я жду ребенка. Мы с мужем очень счастливы. Уже решили – рожать буду в России, заграничные клиники даже не рассматриваем", – заявила исполнительница хита "О Боже, какой мужчина!"