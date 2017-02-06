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Интимное фото Баскова с невестой вызвало истерику

Софи Кальчева и Николай Басков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Невеста Николая Баскова Софи Кальчева обнародовала личное фото. Подписчики певицы были буквально растроганы до слез нежным портретом влюбленных.
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В лютую зимнюю стужу Софи отчаянно скучает по лету и жарким объятиям "натурального блондина". Жених и невеста запечатлены в гамаке. Полуобнаженный Басков, прижавшийся к Кальчевой, задумчиво сморит вдаль, в то время как она с явным удовольствием нежится в его руках. Певица даже закрыла глаза от удовольствия.

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"Ах лето!!!" – подписала памятный кадр исполнительница, которую Николай выбрал себе в невесты, и добавила плачущий смайл.

Подписчики Кальчевой буквально залили красивую пару сахарным сиропом. "Какие вы классные", "Нереально классная фотка! Любимки", "вы очень друг друг подходите... и чем -то похожи даже!", "Какие Вы Классные!!! Такое Милое, Нежное, Романтичное фото!!! Безумно Красивые!!", "Коленька, Сонечка! Вы самая Шикарная в мире пара!!! Так Приятно видеть Вас вместе!!!", "Сонечка, классное фото!!! Такие милые и нежные!!!", "Сколько нежности в одном фото", "Трогательно аж до слез", "Сколько страсти и любви в одном фото, пусть так будет всегда, Вы идеальная пара", "Вы Прекрасны! Сонечка, от Всего Сердца желаю Вам с Колей Абсолютного Счастья и Абсолютной Любви!", "Можно любоваться до бесконечности", – на все лады хвалят влюбленных восторженные пользователи Сети.

Ах лето!!!��

Фото опубликовано Софи! Кальчева (@sofikalcheva)

В комментариях нет и намека на критику. Похоже, поклонники полностью одобряют выбор Софи, либо она своевременно удаляет комментарии от злопыхателей. Хотя один она все-таки пропустила. "Фотошоп конкретный... Зачем людям голову морочить своими отношениями????" – попыталась испортить настроение хозяйке аккуанта некая девушка. Но ее реплики очень оперативно исчезли.

К слову, ранее возлюбленная Баскова рассказала в интервью об их взаимоотношениях с артистом. Кальчева объяснила, почему у них гостевой брак, и по какой причине исполнитель отказался есть стряпню своей тещи.

Влюбленные вместе уже три года. Артистка предположила, что причина их долгих отношений в разнообразии. "У Коли есть особенность: он очень любит удивлять и делать сюрпризы. С ним никогда не скучно. Как-то я ехала за рулем, он позвонил и говорит: "Приезжай ко мне на съемку". Оттуда мы поехали в аэропорт и улетели на Мальдивы. Из вещей у нас были только два паспорта и его кредитка. И мы отлично отдохнули. Для него важно, чтобы человек, который с ним рядом, понимал его", – объяснила певица.

Впрочем, многие не верят в отношения пары, считая их пиаром. Однако Софи заявила, что у них все серьезно. Правда, живут они гостевым браком. "Многие люди не могут понять: "Как они так живут: он – в квартире, а она в собственном доме?" Но нужно существовать в этом графике, чтобы понимать, что по-другому нельзя. Коля безумно много работает... Он мне часто звонит и говорит: "Мы не встретимся ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра". Не каждая женщина это сможет принять. Но я принимаю, потому что понимаю, какой у него каторжный труд", – заявила Софи.

Артистка призналась, что дома готовит ее мама – профессиональный повар. Примечательно, что Николай отказался от стряпни своей тещи. Певица сообщила: "Коле все, что готовит мама, нельзя. Он же все время на диетах. Поэтому в последнее время категорически отказывается ездить к нам в гости".

Автор: Иннокентий Звездинский6 февраля 2017, 12:37
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Басков заобнимал сексапильную невесту в Кремле

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