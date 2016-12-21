Пригожин: Басков никому не нужен

Знаменитый продюсер сказал певцу, что у него нет будущего. Правда, признался, что ошибся, поскольку совсем не разбирался в классической музыке.

В студию телеканала МУЗ-ТВ на онлайн-конференцию для подведения итогов года певица Валерия пришла со старшим сыном Артемием и супругом Иосифом Пригожиным. "Сегодня я посчитал и удивился: за прошедшие годы с разными артистами выпустил около двух тысяч клипов. А в 1996 году, когда только начиналась история МУЗ ТВ, я еще даже не понимал, во что выльется зарождавшийся тогда шоу-бизнес, – рассказал Пригожин. – Примерно в ту пору я познакомился и с Николаем Басковым. Тогда, правда, я совсем не разбирался в классической музыке".

"Впервые мы встретились на популярной в ту пору программе "Музыкальный ринг", – рассказал сам Басков Dni.ru. – Пригожин тогда мне сказал: "Вы никому не нужны! Чем вы занимаетесь, молодой человек?!" Я спросил у Иосифа, есть ли у меня будущее. А он посмотрел на меня и ответил: "Наверное, нет". Меж тем в ту пору, 20 лет назад, я уже состоял в стажерской труппе Большого театра, был победителем трех международных конкурсов. А в 21 год я спел главную партию в опере "Евгений Онегин".





А Иосиф Пригожин за прошедшее с той памятной встречи время успел поработать со множеством российских артистов, среди которых – Наталья Ветлицкая, Николай Носков, Александр Маршал, Авраам Руссо, Кристина Орбакайте. И стал одним из самых авторитетных и уважаемых продюсеров.