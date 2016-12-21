У Николая Баскова проблемы

Даже в помещении артист вынужден носить темные очки. Всему виной – новогодние съемки.

Празднование 20-летия канала МУЗ-ТВ длилось весь год. Итогом стала большая видео-конференция с самыми популярными артистами. Валерия, Митя Фомин, Нюша и группа Serebro на протяжении полутора часов отвечали на вопросы поклонников.

"Золотой голос России" Николай Басков пришел ближе к концу эфира. "Столько работы, везде ждут, – пояснил певец. – На Новый год два дня работаю в Майами, где предложили такие большие деньги, что весь год потом можно отдыхать".

Модератор онлайн-трансляции попросил певца снять темные солнцезащитные очки. "Не могу, – развел руками Николай. – После всех этих новогодних съемок и софитов очень устают глаза от яркого света и болезненно реагируют. А у меня еще вечером концерт. Мне их надо поберечь, чтобы видеть поклонников и в шестьдесят, и в семьдесят лет!"

Уходящий год был насыщенным для певца – он представил в Кремле грандиозную программу, поучаствовал во всех главных музыкальных церемониях и снялся во всех новогодних "огоньках". А весной будущего года Басков надеется открыть собственный продюсерский центр и помогать раскручиваться молодым артистам. Среди желающих работать с ним значатся Алина Август, участник шоу "Голос" Алекс Малиновский и невеста Николая София Кальчева. "Она очень скромный, незаметный человек, – ранее рассказывал Николай Dni.Ru. – Софи всегда смущается, когда в компаниях ее просят спеть – просто ей неловко это делать в моем присутствии. Но я все равно решил ее сломать и помочь с эстрадной карьерой".

