Лолита: Я накуролесила по полной программе

Певица Лолита накануе своего концерта в Минске поделилась секретами успеха и вспомнила бурную молодость. Она уверена, что себя надо любить и прощать за проступки.

Лолита известна тем. что никогда не стеснялась своего возраста и без боязни называла эту цифру, какой бы она ни была. Она призналась, что с удовольствием говорит всем, что ей 53 года, потому что никто не дает ей столько. "Если бы я была развалиной и еле передвигала ноги, тогда бы я думала об этом", – цитирует сайт "Комсомольской правды" в Белоруссии исполнительницу.

Не стесняется она и бурной молодости. "Я обычная, но нахимичила в этой жизни столько, что в 53 года можно уже частично позволить себе делиться опытом. Я накуролесила по полной программе, но отношусь к этому с иронией, я люблю свой опыт и перестала негативно говорить о тех, кто его дал. Наоборот, благодарна", – призналась Лолита.

"Слушайте, у всех были моменты в жизни: напился, сорвался, тошнило, наблудил – себя надо прощать. Иногда полезно и напиться разок, человек не может все время ходить по струнке", – посоветовала певица. Кроме того, уверена она, жизненно важно любить самого себя.

Фото опубликовано Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Дек 31 2016 в 5:59 PST

"Поверьте: как только вы начнете себя любить, уберете всех, кто сосет из вас кровь – неважно, муж, подруги или работодатели – вас тут же начнут любить и окружающие. Это случится не сразу, может, понадобится год или два", – рассказала Лолита.

Фото опубликовано Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Ноя 13 2016 в 11:00 PST

Также она рассказала как у них проходят ссоры с мужем.

"Без ссор – только на кладбище"

"Да, поругались, а через два часа помирились. Если я не права, подойду и извинюсь: "Димонька, прости меня, пожалуйста!" Он реже бывает неправ. Всегда есть какое-то мусорное ведро, которое кто-то вовремя не вынес. И что? Это называется жизнь. Я в счастливом браке уже более семи лет, хотя бывало разное, иногда и кричала: "Все, завтра расходимся!" А через два часа уже и забудем: "Лолуся, пойдем…" – "Димуся, пойдем!..", – поделилась Лолита.