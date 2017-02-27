Инга Оболдина и Виктория Исакова ужаснули своей жизнью

Ради признания и успеха актеры идут на большие жертвы. Так, Татьяна Догилева буквально ужаснулась, узнав, что терпят Инга Оболдина и Виктория Исакова.

Татьяна Догилева, отмечающая сегодня, 27 февраля, 60-летие, не скрывает, что подорвала здоровье частыми перелетами и работой в режиме нон-стоп. "Я ведь много и тяжело работала. И очень много летала! Здоровье уже не то. Долеталась до того, что у меня появилось чувство паники перед полетом. Не из-за того, что я боюсь лететь, а из-за того, что не хочу. Я охладела к профессии. И я не вижу в ничего зазорного в том, чтобы ничего не делать", – отметила Догилева.

Когда актриса снималась в картине "Люба, дети и завод", она проводила на площадке по 12 часов. "Как раз после этого я очень сильно заболела. У меня нарушился механизм сна. А ведь я шла в этот проект не из-за денег, думала – ну, последний раз сыграю героиню. Теперь все, хватит", – заявила Татьяна.

Актриса рассказала о том, как вместе работала с Ингой Оболдиной и Викторией Исаковой. Догилева призналась, что была в ужасе от ритма жизни своих коллег. "Они играют в театрах, у обеих маленькие дети. 14 часов снимаются в Великих Луках, а потом на перекладных возвращаются в Москву. Я посмотрела на их жизнь и мне было страшно. Все время думала – боже, что они делают, почему их никто не остановит, куда смотрят их мужья? Но потом я вспомнила, что и я так же жила. Это очень тяжелое существование. И мне оно сейчас не нужно. Не по силам!" – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".

Догилева уверена, что они достигли того, ради чего надрываются, у них есть своя аудитория. Сама же актриса наслаждается ничегонеделанием. "Вот недавно было 80 лет "Дому актера". Я там встретила коллег, которых не видела несколько лет. Первый вопрос у всех: "Ты сейчас работаешь?" Почему-то считается каким-то позором, если не работаешь. Если не снимаешься, то получается, что ты сбитый летчик. Но мне так совсем не кажется. Вот, например, прошлый год я практически не работала. А этой осенью неожиданно много снималась. И мне нравится мое существование! Я имею право отдохнуть. Можно жить без театра и без кино, и наслаждаться бездельем..." – рассказала Татьяна Догилева.