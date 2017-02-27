Татьяна Догилева: Я получила по голове

Сегодня, 27 февраля, Татьяна Догилева отмечает круглую дату. Почему популярная актриса не любит юбилеи и считает, что нет беззащитных актрис, она рассказала в большом интервью.

"Я знаю, что для того, чтобы писать о каком-то человеке, нужен информационный повод. Информационный повод – это, естественно, мой юбилей. В связи с юбилеем я всем отказала, я как раз ничего не хочу про юбилей, потому что не вижу смысла, не люблю. Нет, кто-то любит, и я их не осуждаю, но я категорически против. Это не кокетство. Я отказала всем телеканалам, даже каналу "Культура", поняла, что интересую их только как свидетель времени, а не как самостоятельная художественная единица", – отметила Татьяна Догилева.

Актриса призналась, что не любит юбилеи с молодости. "Помню, давно уже устроили творческий вечер молодых актрис в ВТО – мне, Татьяне Кравченко и Марине Игнатовой. Я помню, насколько все это было бессмысленно и нервно. Тогда я себе сказала: никогда больше этого не делать. И я верна некоторым принципам. Сколько я участвовала в юбилеях достойнейших людей, достойных актеров и видела: боже мой, как это нервно!" – возмутилась актриса.

Когда-то Догилева играла в "Ленкоме" и в Театре Ермоловой. Татьяна не скрывает, что может интриговать и хитрить. "Я могу. Все актрисы могут. Нет беззащитных актрис, они не выживают. Это все враки: у нее тонкая кожа. Такие, с тонкой кожей, все давно в психушке или вне профессии. Те, кто выживает, они умеют выживать, понимаете. Я предпочитаю этого не делать, но могу. Конечно, ради имиджа я должна была сказать: "Я никогда не участвовала в интригах, я вся такая чистая". Но я ненавижу, когда так говорят. Все, кто так говорит, я их знаю. И все они врут. И мне это всегда смешно. Театр намного ужаснее и намного прекраснее, чем говорят о нем. И артисты все гораздо сложнее и интереснее", – отметила Догилева.

Татьяна призналась, что в жизни проходила разные этапы. "Какое-то время я позволяла себе быть истеричкой и считать свое мнение последней инстанцией. Все это проходят. Потом жизнь ставит на место. Все получают по голове, все. И я тоже получила. Но это связано с личным… Ужасно я себя вела. А поняла, когда сама стала режиссером. Нас там кинули хорошо, обманули, но дело не в этом. Все ждали моего провала, и потом как начали писать. Все, кто писал гадости, у меня в черном ящике. Я их не забыла. После этого я заболела, у меня началась фобия, я стала бояться СМИ. Но я-то знала, что они были неправы", – цитирует актрису "Московский комсомолец".

Сейчас Татьяна Догилева не играет и ведет "тихую, полузатворническую жизнь". Популярная актриса рассказала: "Мои запросы невелики, но они и не нищенские. Естественно, я не покупаю уже сейчас столько одежды, сколько я покупала раньше. Тратила на это все гонорары. А с возрастом и здоровье не то, я стала капризная к условиям. Поэтому больше езжу в Юрмалу… Длительные прогулки, хороший воздух, хорошая вода, еда, нет агрессии большого города. Медленный ритм жизни, который я полюбила".