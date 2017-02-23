"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья

Известная российская певица и телеведущая показала фигуру в весьма откровенном платье. Наряд с глубоким вырезом позволил подписчикам изучить грудь Брежневой без белья.

Необычную фотографию звезда выложила на своей странице в социальной сети Instagram. Судя по всему, в таком виде Брежнева появилась на концерте "О чем поют мужчины", посвященном Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

"Ничего такая, старушка", – пишет один из пользователей социальной Сети. Другой комментатор буквально отчитал звезду за излишне глубокий вырез в наряде. Не переусердствуйте с игривым настроением...что то частенько игриво по фоткам", – возмущается он.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Фев 22 2017 в 12:35 PST

В целом, подписчики позитивно отнеслись к откровенному образу Брежневой. "Какое мега крутое платье", – восхищается один из интерне-пользователей. Фотографию оценили порядка 119 тысяч человек.

Прекрасно влилась в декор и настроение крутой вечеринки! �� #былокруто #супервечер #art #picture Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Фев 20 2017 в 10:01 PST

Напомним, недавно в Сети появились слухи о беременности Веры Брежневой. Как писали Dni.Ru, певица не собирается останавливаться на двоих детях, но пока не планирует рожать еще одного. "Могу вам показать свой живот – нет и намека! Но за те три года, что пишут о моей беременности, слониха могла родить слона. Я даже не знаю, откуда берутся эти слухи. Стоит надеть более свободное платье, как тут все думают, что ты в интересном положении", – заявила телеведущая.