"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Необычную фотографию звезда выложила на своей странице в социальной сети Instagram. Судя по всему, в таком виде Брежнева появилась на концерте "О чем поют мужчины", посвященном Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
"Ничего такая, старушка", – пишет один из пользователей социальной Сети. Другой комментатор буквально отчитал звезду за излишне глубокий вырез в наряде. Не переусердствуйте с игривым настроением...что то частенько игриво по фоткам", – возмущается он.
В целом, подписчики позитивно отнеслись к откровенному образу Брежневой. "Какое мега крутое платье", – восхищается один из интерне-пользователей. Фотографию оценили порядка 119 тысяч человек.
Напомним, недавно в Сети появились слухи о беременности Веры Брежневой. Как писали Dni.Ru, певица не собирается останавливаться на двоих детях, но пока не планирует рожать еще одного. "Могу вам показать свой живот – нет и намека! Но за те три года, что пишут о моей беременности, слониха могла родить слона. Я даже не знаю, откуда берутся эти слухи. Стоит надеть более свободное платье, как тут все думают, что ты в интересном положении", – заявила телеведущая.
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