Бывшую жену Малинина сразили наповал на шоу

Недавно Ольга Зарубина была гостьей передачи "Модный приговор". Позже бывшая супруга певца Александра Малинина призналась, что была сражена наповал на передаче, вот только не от счастья за преображение, а от ужаса.

Вместо того чтобы открыть все самое красивое и выигрышное в моей фигуре, меня плотно завернули и спрятали за тяжелыми вещами убийственных тонов. Я действительно была в шоке. Меня с утра до вечера на протяжении нескольких дней мучили походами по магазинам только для того, чтобы купить эти вещи. Их трудно назвать модными: джемпер с дешевого рынка, юбка из бабушкиного сундука, побитая молью. А еще огромные тяжелые башмаки, не вяжущиеся с моей хрупкой фигурой", – начала высказывать свое возмущение Ольга Зарубина.

Поняв, что с нарядами ей не повезло, певица понадеялась на гримеров. Но и тут ее ожидания не оправдались. "Ожидала, что мне сделают стильную прическу, адекватный цвет волос. Но не тут-то было! А сразили меня наповал крупные очки, изуродовавшие мое лицо до неузнаваемости. Лозунги в начале передачи – омолодить, украсить, кардинально изменить – увенчались провалом. Когда я посмотрела в зеркало, увидела там 70-летнюю старушку! Действительно приговор!" – заявила бывшая супруга Александра Малинина.

Артистка призналась, что, увидев наряды, предложенные стилистами передачи, она едва не расплакалась. Ситуацию спас ведущий, историк моды Александр Васильев. "Сам не зная того, он поддержал меня и помог воспринять неприятную ситуацию легко и с юмором. Он светлый, жизнерадостный, с тонким чувством юмора, благородный человек! Мы с ним похожи – он такой же эмоциональный. Наверное, поэтому мы понимали друг друга с полуслова", – отметила Зарубина. Также певица отметила поддержку Надежды Бабкиной.

Несмотря на неприятные эмоции, Зарубина забрала наряды с передачи домой. Теперь артистка намерена их продать. "Хочу выставить наряды с "Модного приговора" на аукцион. Расстанусь с ними без сожаления. У меня совсем не лежит к ним душа. Поэтому обязательно избавлюсь от этого негатива! Огорчает только то, что их вряд ли кто купит", – цитирует Ольгу Зарубину "Собеседник".