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Шоу-бизнес

70-летний Вячеслав Малежик об уходе жены

Вячеслав Малежик. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Вячеслав Малежик дал большое интервью. приуроченное к его юбилею. Прославленный автор-песенник и певец рассказал о личной жизни.
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17 февраля автор-песенник, исполнитель таких хитов как "Мозаика", "200 лет" и "Провинциалка" Вячеслав Малежик отмечает круглую дату – ему исполнилось 70 лет. Такое событие певец отпразднует в Кремле большим концертом с участием своих именитых коллег. Несмотря на то, что на некоторых выступлениях Малежика на сцену выходит его супруга Татьяна, на юбилейном концерте она не будет привлекать к себе внимания.

"Она боится выходить перед многотысячной публикой Кремля. Супруга обычно появляется на каких-то камерных концертах, где собирается конкретно моя публика. Вообще супруга у меня красивая гражданка. Ее появление на сцене вносит разнообразие в концерт. Всем интересно, как выглядит жена Малежика", – рассказал юбиляр.

Супруга Вячеслава в прошлом актриса. Однако она посвятила себя семье, забросив карьеру. По словам Малежика, он к этому отношения не имеет. "Я отдавал себе отчёе что в противном случае всю оставшуюся жизнь она мне же станет рассказывать, как я сломал ей карьеру. Все само организовалось: я довольно прилично зарабатывал, а карьера у Татьяны несильно складывалась. Приходилось каждый день бегать на репетиции, вечером – на спектакли, и все это за каких-то 60 рублей. Ни семьи, ни детей, ни нормального заработка, вот она и ушла", – цитируют Малежика "Аргументы и факты".

Вячеслав и Татьяна вместе уже почти 40 лет. По словам певца, это скорее "ее достижение", нежели его. При этом супруга не ревновала мужа, часто колесящего по гастролям. "Во‑первых, она тоже актриса и понимала, за кого выходит замуж. Во‑вторых, не забывайте про мою зарплату. Одно дело, если все получают в среднем 150 рублей, а твой муж – 200, и совсем другое, когда все получают 150 рублей, а твой супруг зарабатывает 1000! Ты понимаешь, за что ты терпишь", – объяснил Малежик.

К слову, предстоящий концерт в Кремле юбиляр назвал своим именем – "ВИА Малежик. "С одной стороны, чтобы четче прозвучало мое имя, с другой — чтобы дать отсылку к определенной музыке, которую я когда-то исполнял в вокально-инструментальных ансамблях. Понятно, что многое в программе делается с оглядкой на ТВ, но все же людей, с которыми я в разное время сотрудничал, будет немало. Впрочем, дата у меня такая, что кого-то из музыкантов моего поколения, которых хотелось бы увидеть, к сожалению, уже нет с нами", –  с грустью отметил юбиляр.

Так, Малежик дружил с ныне покойными экс-вокалистом ансамбля "Синяя птица" Сергеем Дроздовым и Александром Тихановичем. "А кто-то не в форме. Не хочется выводить людей на сцену просто ради формальности, да еще чтобы потом зрители увидели их по телевизору и поняли, насколько безжалостным бывает время. Что касается звезд, которые ко мне придут, то они все-таки исполнят именно мои песни, а не поздравят именинника композициями из собственного репертуара, как порой случается. В этом и есть их "респект" мне", – цитирует Малежика газета "Известия".

Автор: Олег Райцин17 февраля 2017, 09:52

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