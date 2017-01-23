У Малежика сдали нервы на концерте

Вячеслав Малежик дал откровенное интервью. Он признался, что недавно у него сдали нервы прямо на концерте.

17 февраля певцу и автору-песеннику Вячеславу Малежику исполнится 70 лет. В честь будущего юбилея журналисты встретились с артистом. Малежик рассказал, что он, как женщина, нуждается в комплиментах.

"Когда ты понимаешь, что ты никому не нужен, это погано. На самом деле меня в последнее время расстраивает ситуация с социальными сетями. Люди живут в каком-то клиповом режиме. Все настолько озабочены своим изображением, селфи, тем, как они выглядят, все считают себя звёздами. Раньше публика была более голодной, народ толком ничего не видел, было всего три программы. А сейчас она ленивая, зацикленная на себе. Люди на концертах делают селфи, такое ощущение, что ради этого и приходят. Естественно, я иногда срываюсь, отчитываю", – признался артист.

Малежик признался, что однажды у него сдали нервы на концерте. "Я перестаю петь и говорю: "Что, каждый день тебе Малежик поет живьем?" И тут же весь зал набрасывается на нее, как во время комсомольского собрания. Я понимаю, что принадлежу к обслуживающему персоналу. Раз зритель заплатил, он всегда прав. Но я также знаю, что тебя уважают ровно настолько, насколько ты сам себя уважаешь", – цитируют Вячеслава Малежика "Аргументы и факты".

Свой юбилей артист встретит на сцене Кремлевского дворца в окружении коллег. "Этот концерт грозится снимать Первый канал. И мне дали понять, что будет лучше, если на сцене выступлю не только я, но и другие артисты. Я позвал тех, кто мне близок. Те люди, что вы видели, обладают ярким творческим лицом. Никому не нужно объяснять, кто они", – рассказал артист. Впрочем, поздравить Малежика придут "Сопрано Турецкого" и Варвара Визбор.

По мнению Вячеслава, сейчас основная когорта артистов "абсолютно безликая". "Да, все модные, красивые, тонкие, звонкие, стройные, с нужными параметрами в талии и бёдрах, но при этом совершенно не запоминаются. Либо я уже стал настолько старым, что моя память отказывается запоминать всякую ерунду", – со смехом объяснил будущий юбиляр.