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Лолита отрезала себе подбородок из-за ухода мужа

Дмитрий Иванов и Лолита Милявская. Фото: GLOBAL LOOK press\ Natalya Loginova
Борис Корчевников в шоу "Прямой эфир" рассказал о драме в семье популярной певицы Лолиты Милявской. По словам телеведущего, от артистки ушел молодой муж Дмитрий Иванов и поэтому она отрезала себе подбородок.
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К счастью фанатов Корчевникова, он все еще ведет "Прямой эфир", не уступая шоу конкуренту Дмитрию Шепелеву. В новом выпуске Борис встретился с Лолитой и узнал, из-за чего она так заметно преобразилась. 53-летняя артистка недавно перенесла серьезную пластическую операцию.

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"От знаменитой Лолиты ушел муж, – такими словами начал свою программу Корчевников. – Молодой, подтянутый Дмитрий Иванов. Формально Иванов еще живет в их общем доме, но певица поняла, что из нежного влюбленного он неожиданно превратился в холодного, чужого человека".

Борис заявил, что Милявская обратилась к хирургу и легла под нож, чтобы спасти свою семью. Однако артистка без комплексов с телеведущим не согласилась. Она показала неприличный жест всем недоброжелателям и объяснила, зачем на самом деле изменила лицо.

"Боря, изменился подбородок. Я это сделала исключительно для операторов, которые будут снимать мой сольный концерт, потому что им стало неудобно снимать профиль. Сейчас можно меня снимать со всех сторон. Я это дело подрезала в 53 года. За 30 лет пения живьем мышцы опадают", – рассказала Лолита.

Пластический хирург, делавший операцию, является ее другом. Он позвонил певице за месяц до Нового 2017 года. "Сказал: "Слушай, Милявская, лезет... Лезет в эфире. Давай отрежем"... Операция длилась шесть часов под общим наркозом, – сообщила артистка. – Я для операторов старалась. Ни в коем случае нельзя для мужей это делать".

Автор: Елена Алешина16 февраля 2017, 20:10
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