Лолита отрезала себе подбородок из-за ухода мужа

Борис Корчевников в шоу "Прямой эфир" рассказал о драме в семье популярной певицы Лолиты Милявской. По словам телеведущего, от артистки ушел молодой муж Дмитрий Иванов и поэтому она отрезала себе подбородок.

К счастью фанатов Корчевникова, он все еще ведет "Прямой эфир", не уступая шоу конкуренту Дмитрию Шепелеву. В новом выпуске Борис встретился с Лолитой и узнал, из-за чего она так заметно преобразилась. 53-летняя артистка недавно перенесла серьезную пластическую операцию.

"От знаменитой Лолиты ушел муж, – такими словами начал свою программу Корчевников. – Молодой, подтянутый Дмитрий Иванов. Формально Иванов еще живет в их общем доме, но певица поняла, что из нежного влюбленного он неожиданно превратился в холодного, чужого человека".

Борис заявил, что Милявская обратилась к хирургу и легла под нож, чтобы спасти свою семью. Однако артистка без комплексов с телеведущим не согласилась. Она показала неприличный жест всем недоброжелателям и объяснила, зачем на самом деле изменила лицо.

"Боря, изменился подбородок. Я это сделала исключительно для операторов, которые будут снимать мой сольный концерт, потому что им стало неудобно снимать профиль. Сейчас можно меня снимать со всех сторон. Я это дело подрезала в 53 года. За 30 лет пения живьем мышцы опадают", – рассказала Лолита.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Фев 9 2017 в 1:45 PST

Пластический хирург, делавший операцию, является ее другом. Он позвонил певице за месяц до Нового 2017 года. "Сказал: "Слушай, Милявская, лезет... Лезет в эфире. Давай отрежем"... Операция длилась шесть часов под общим наркозом, – сообщила артистка. – Я для операторов старалась. Ни в коем случае нельзя для мужей это делать".