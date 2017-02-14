Молодой муж оценил лицо Лолиты после пластики

Муж певицы Лолиты, 41-летний тренер по сквошу Дмитрий Иванов высказался по поводу пластической операции, которую недавно перенесла его супруга. Звезда продемонстрировала поклонникам обновленную внешность, и те буквально засыпали свою любимицу комплиментами. Озвучил свое мнение и Дмитрий Иванов.

"Все отлично, мне очень нравится новое лицо моей супруги. Вообще такие перемены стали для меня приятным сюрпризом. Вернее, их результат. Во время реабилитации, конечно, иногда было тяжело", – поделился с корреспондентом Dni.Ru Дмитрий.

Впрочем, и поклонники артистки оказались более чем довольны результатом пластики. "Вот сейчас вы выглядите просто шикарно! Отличная работа врача", "Да, все сделано очень качественно. Главное, глаза на месте. Хотя Лолита всегда хороша. Талантище! Для меня (да и не только) лучшая из современного шоу-биза", "Лицо достойное, как в молодости", – поддержали свою любимицу подписчики.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Фев 9 2017 в 1:45 PST

Недавно артистка продемонстрировала в микроблоге результат пластической операции. На снимке Лолита радует фанатов свежим цветом лица и гладкой кожей. "Спасибо, что делитесь с нами секретами красоты! У нас тоже есть шанс быть ухоженными и молодыми!" – поблагодарили Лолиту пользователи.

Как писали Dni.Ru, артистка признается, что не стесняется своей бурной молодости. "Я накуролесила по полной программе, но отношусь к этому с иронией, я люблю свой опыт и перестала негативно говорить о тех, кто его дал. Наоборот, благодарна", – отметила Милявская.

