Молодой муж оценил лицо Лолиты после пластики
"Все отлично, мне очень нравится новое лицо моей супруги. Вообще такие перемены стали для меня приятным сюрпризом. Вернее, их результат. Во время реабилитации, конечно, иногда было тяжело", – поделился с корреспондентом Dni.Ru Дмитрий.
Впрочем, и поклонники артистки оказались более чем довольны результатом пластики. "Вот сейчас вы выглядите просто шикарно! Отличная работа врача", "Да, все сделано очень качественно. Главное, глаза на месте. Хотя Лолита всегда хороша. Талантище! Для меня (да и не только) лучшая из современного шоу-биза", "Лицо достойное, как в молодости", – поддержали свою любимицу подписчики.
Недавно артистка продемонстрировала в микроблоге результат пластической операции. На снимке Лолита радует фанатов свежим цветом лица и гладкой кожей. "Спасибо, что делитесь с нами секретами красоты! У нас тоже есть шанс быть ухоженными и молодыми!" – поблагодарили Лолиту пользователи.
Как писали Dni.Ru, артистка признается, что не стесняется своей бурной молодости. "Я накуролесила по полной программе, но отношусь к этому с иронией, я люблю свой опыт и перестала негативно говорить о тех, кто его дал. Наоборот, благодарна", – отметила Милявская.
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