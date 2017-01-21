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Первое фото со свадьбы Пелагеи

Пелагея. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
В Сеть попало первое фото со свадьбы популярной певицы, наставницы шоу "Голос" Пелагеи. Снимок счастливых молодоженов произвел фурор.
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Пелагея и хоккеист Иван Телегин устроили закрытую свадьбу, куда пригласили только самых близких. Торжество прошло 16 июня 2016 года, но известно о нем стало только спустя неделю.

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Зарегистрировали отношения Пелагея и Иван в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Затем молодожены отправились в ресторан на Рублевке, где и состоялся банкет. На бракосочетании присутствовали только родители, самые близкие друзья, а также несколько коллег Ивана по хоккейной команде. Говорят, торжество оказалось скоропалительным из-за беременности певицы.

И вот, спустя больше чем полгода, в интернет попало фото, на котором запечатлены жених и невеста. Пелагея для ЗАГСа выбрала обтягивающее белое платье с прозрачными вставками на боках. Нежный, утонченный образ завершила длинная фата. "Похожа на принцессу из сказки", "Красивые какие", – пришли в восторг пользователи Сети.

Примечательно, что первый официальный снимок со свадьбы скрытных влюбленных слил кто-то из их близкого окружения. Фото поцелуя молодоженов было опубликовано на фан-страничке Пелагеи. И только потом снимок растиражировали СМИ.

Как писали Dni.Ru, в последнее время о личной жизни Пелагеи известно крайне мало. После того, как певица летом вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина, артистка исчезла из поля зрения журналистов и фанатов. Именно тогда появилась информация, будто Пелагея ждет ребенка и поэтому прячется от любопытных глаз.

Автор: Милена Жарова21 января 2017, 12:06
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