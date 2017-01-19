Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор

В Интернете появился снимок со скромной брачной церемонии дочери Валерия Меладзе Инги. Наследница популярного исполнителя пообещала еще раз сыграть свадьбу, но уже с большим количеством гостей.

Дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж. О радостном событии в своей жизни девушка объявила на страничке в социальной сети Instagram. Счастливая новобрачная опубликовала трогательную фотографию, на которой запечатлена с новоиспеченным супругом на фоне идеально зеленого газона и обнаженных деревьев.

Судя по подписи к снимку, свадьба состоялась 14 января. "Большой день, скромный праздник. Не могу дождаться, когда отмечу его еще раз куда с большим количеством гостей в октябре", – написала Инга. Многочисленные подписчики немедленно бросились поздравлять дочь артиста.

Снимок со свадьбы дочери Валерия Меладзе получил широкую огласку и уже растиражирован в Интернете.

Фото опубликовано Inga Meladze (@ingameladze) Янв 19 2017 в 5:33 PST

Избранником Инги стал англичанин Нори Вергезе, журналист ближневосточного телеканала Al Jazeera.Мать Инги в восторге от своего зятя. "Меня восхищает целеустремленность этого парня. Он не сидит на шее у отца. За год выучил арабский язык, после окончания вуза устроился работать журналистом. Нори собирается взять ссуду в банке на квартиру в Лондоне. Конечно, мне бы хотелось, чтобы дочь жила здесь. Но это ее жизнь – пусть сама решает", – рассказывала в недавнем интервью Ирина.

Предложение руки и сердца жених Инги сделал в романтической обстановке восточного дворца. Помолвка состоялась в Марракеше. Вергиз пригласил туда избранницу на уик-энд и устроил ей грандиозный сюрприз.

