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Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
Дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж. О радостном событии в своей жизни девушка объявила на страничке в социальной сети Instagram. Счастливая новобрачная опубликовала трогательную фотографию, на которой запечатлена с новоиспеченным супругом на фоне идеально зеленого газона и обнаженных деревьев.
Судя по подписи к снимку, свадьба состоялась 14 января. "Большой день, скромный праздник. Не могу дождаться, когда отмечу его еще раз куда с большим количеством гостей в октябре", – написала Инга. Многочисленные подписчики немедленно бросились поздравлять дочь артиста.
Снимок со свадьбы дочери Валерия Меладзе получил широкую огласку и уже растиражирован в Интернете.
Избранником Инги стал англичанин Нори Вергезе, журналист ближневосточного телеканала Al Jazeera.Мать Инги в восторге от своего зятя. "Меня восхищает целеустремленность этого парня. Он не сидит на шее у отца. За год выучил арабский язык, после окончания вуза устроился работать журналистом. Нори собирается взять ссуду в банке на квартиру в Лондоне. Конечно, мне бы хотелось, чтобы дочь жила здесь. Но это ее жизнь – пусть сама решает", – рассказывала в недавнем интервью Ирина.
Предложение руки и сердца жених Инги сделал в романтической обстановке восточного дворца. Помолвка состоялась в Марракеше. Вергиз пригласил туда избранницу на уик-энд и устроил ей грандиозный сюрприз.
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