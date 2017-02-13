Лолита об обмане своей особенной дочери

Одна из самых эпатажных и экстравагантных исполнительниц Лолита Милявская дала откровенное интервью. Артистка рассказала о том, как поймала на обмане свою 17-летнюю дочь Еву.

Лолита Милявская одна из немногих певиц, кто не боится говорить правду. По признанию самой артистки, она говорит правду, потому что у нее плохая память. "Я сказала правду и забыла. А если бы я начинала врать, то я бы потом начинала выдумывать еще что-нибудь и выглядела нелепо. Мне не хочется выглядеть нелепо. Лучше сказать правду. И к этому я приучаю всех своих близких, родных. Они могут разбить чашку и не сказать. А я предпочитаю услышать правду. Лучше заранее буду знать, что чашка разбита, пойду и куплю себе новую или всыплю за что-нибудь. Это лучше по крайней мере", – отметила Лолита.

По словам Милявской, ее 17-летняя дочь Ева не врет. "Попробовала – не получилось. Я зафиксировала, что моя Ева научилась обманывать, что является нормой любого познающего мир человечка и после этого провела беседу. Поэтому мы с ней чудненько поговорили на спокойных тонах, ей я объяснила, что смысла врать нет. Если бы я за это ругала, тогда, я понимаю, начнет придумывать. А здесь лучше сказать правду и подумать, как из этой ситуации выйти. Меньше времени тратишь на то, что происходит", – цитирует певицу газета "Биробиджанская звезда".

Ранее на своей официальной страничке в социальной сети Instagran Лолита Милявская опубликовала фотографию дочери. На снимке Ева запечатлена с кием в руках. "Моя любимая дочь постигает азы бильярда)" – подписала фото Лолита. Судя по выражению лица девушки, эти азы даются ей непросто, ведь бильярд нелегкая игра. Однако многочисленные подписчики дружно умилились и поддержали Еву в ее решении учиться новому.

Фото опубликовано Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Фев 2 2017 в 7:17 PST

Напомним, Лолита Милявская родила дочь в 35 лет. Ева появилась на свет недоношенной. Врачи даже предлагали певице отказаться от нее, ставили диагноз "синдром Дауна". Позже выяснилось, что у Евы аутизм. До четырех лет она не говорила, однако Лолита не сдавалась, и ее усилия не прошли даром. Сейчас девушка не только посещает обычную киевскую школу, но и ходит на дополнительные занятия. увлекается музыкой, а Лолита при каждом удобном случае хвалится ее успехами.

