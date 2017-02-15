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Лазарев об участии Панайотова в "Евровидении"

Фото: Феликс Грозданов/Дни.Ру
Для серебряного призера шоу "Голос" поездка в Киев может стать стрессом. Всему виной – колоссальной напряжение.
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Сергей Вячеславович Лазарев Певц

На гала-концерте "Праздник для всех влюбленных на МУЗ-ТВ в Кремле" Сергей Лазарев удостоился чести исполнить несколько песен. Ведь он сегодня – признанная звезда. Причем есть популярность и гонорары выросли после "бронзы" на прошлом конкурсе песни "Евровидение".

После выступления в Кремле Сергея атаковали журналисты с просьбой прокомментировать участие в смотре европейской поп-музыки этого года в мае этого года Александра Панайотова. "Не думаю, что его поездка – вопрос окончательно решенный, – сказал в ответ Лазарев. – Я вот знаю, что Елена Темникова, которую тоже отправляли в Киев, отказалась, Нюша занята другим проектом. Похожая история была и со мной – все несколько лет твердили, что я поеду представлять Россию, но случилось это только в минувшем году".


Сергей заверил, что "Евровидение" стало для него колоссальным стрессом. "Этот конкурс требует терпения, сил, психологической подготовки, – заверил Лазарев. – Я на его время отключил все телефоны, не заходил в Интернет, не читал прессу, не знал, кто как болеет за меня, чтобы не испытывать прессинга. В том году у меня был сумасшедший график – помимо  подготовки к "Евровидению" я дал сто с лишним полноценных концертов по всей стране. Правда, порой организм не выдерживал, были физические и психологические срывы. И тому, кто поедет на "Евровидение" в этот раз, надо быть к ним готовым".

Автор: Феликс Грозданов15 февраля 2017, 01:02
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Сергею Лазареву дали "самовар"

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