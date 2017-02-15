Лазарев об участии Панайотова в "Евровидении"

Для серебряного призера шоу "Голос" поездка в Киев может стать стрессом. Всему виной – колоссальной напряжение.

На гала-концерте "Праздник для всех влюбленных на МУЗ-ТВ в Кремле" Сергей Лазарев удостоился чести исполнить несколько песен. Ведь он сегодня – признанная звезда. Причем есть популярность и гонорары выросли после "бронзы" на прошлом конкурсе песни "Евровидение".

После выступления в Кремле Сергея атаковали журналисты с просьбой прокомментировать участие в смотре европейской поп-музыки этого года в мае этого года Александра Панайотова. "Не думаю, что его поездка – вопрос окончательно решенный, – сказал в ответ Лазарев. – Я вот знаю, что Елена Темникова, которую тоже отправляли в Киев, отказалась, Нюша занята другим проектом. Похожая история была и со мной – все несколько лет твердили, что я поеду представлять Россию, но случилось это только в минувшем году".



