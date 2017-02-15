Роза Сябитова пожаловалась на своих клиентов

Главная телесваха страны рассказала о трудностях ремесла. Многим она вынуждена отказывать.

За 23 года к услугам Розы Сябитовой, как уверяет она сама, обратились около десяти тысяч человек. Но первым ее клиентом была 60-летняя одинокая дама, которой сваха помогла обрести личное счастье. "Больше всего желающих встретить любовь летом, прямо косяком идут ко мне, и перед новым годом, – рассказала Сябитова. – Правда, гарантий брака я никому не даю, а в договоре использую слово "возможность". Вообще, я отвечаю только за секс и за деньги, а про любовь – это не ко мне".



"Ко мне часто обращаются люди за 45 лет – перестарки, как я их называю, а хотят при этом встретить молодых, красивых, – продолжает Роза. – Я же считаю, что жениться надо в детородном возрасте. И тогда я начинаю кошмарить клиентов, чтобы ко мне не ходили. Нечего штампами паспорта пачкать, так живите".

Случаются в работе Сябитовой и казусы. "Не хочу никого обидеть, но как-то пришла ко мне мама, похожая на свинью, и папа, который был похож на бегемота, – вспомнила сваха. – Привели дочку, которой с детства внушали, что она красавица и по ней плачут конкурсы красоты. Они хотели ей жениха, типа Брэда Питта. А туда Питта если только в анабиозе доставить. Я еле отвязалась от этой истории. Хотя мне сулили вазу наполеоновскую за работу, вы не представляйте, сколько это стоит!"

У самой же Розы с мужчинами не ладится сегодня. "Они меня до жути боятся. Хотя в программе "Давай поженимся!" Лариса Гузеева все мне сватает каких-то", – заявила Сябитова в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.

