Сенсационное разоблачение Макарской

Известная певица Виктория Макарская сенсационно разоблачила любимый праздник романтично настроенных парочек – День святого Валентина. Артистка считает, что ни в коем случае не стоит отмечать 14 февраля.

Супруга Антона Макарского провела собственное расследование и выяснила, что День всех влюбленных или День святого Валентина – не такой уж светлый и трогательный праздник, как многим думается. Преподносится он весьма невинно. Существует много легенд, рассказывающих о подвигах того, чье имя вспоминают по всему миру 14 февраля.

Пика популярности День влюбленных достиг в XVIII веке. Тогда молодые люди начали дарить друг другу красивые самодельные открытки в форме сердечек, в которых писали признания в любви и стихи. Сейчас День святого Валентина отмечают во многих странах. Влюбленные с нетерпением ждут его, чтобы признаться друг другу в своих чувствах. А зря.

"Родные, я не призываю никого не праздновать этот праздник, и никого не осуждаю. Простите! Лично для нас это не праздник. И никакого повода друг друга поздравлять у нас нет, – сообщила в Instagram встревоженная Виктория. – Потому что мы не американские гомосексуалисты".

По словам Макарской, 14 февраля придумали представители ЛГБТ-сообщества. "Странно отмечать то, что они ввели в моду. Вот, собственно, и все. И к католикам этот праздник тоже не имеет никакого отношения, как нам "втюхивают" СМИ", – заверила певица. Исполнительница не ставила своей целью отговорить кого-то забрасывать свою вторую половину конфетти с сердечками. "Кто хочет – пусть празднует. Свободная воля, кто же запрещает?:)", – иронично резюмировала Виктория, подкрепив свои слова исторической справкой.

Публикация от Viktoria & Anton Makarsky (@makarskie) Фев 13 2017 в 11:54 PST

К слову, Макарская не единственная, кто не отмечает 14 февраля. Ранее стало известно, чтов нашей стране с каждым годом растет число противников этого праздника. Многие люди уверены, что это сплошное лицемерие. О том, что россияне не признают День святого Валентина, красноречиво говорят результаты опроса, проведенного аналитической службой "Рамблера". Подавляющее большинство респондентов (65%) заявили, что не собираются отмечать 14 февраля и вообще не считают его праздником. Еще 14% опрошенных признались, что хотели бы отметить, но им не с кем это сделать. И лишь 21% соотечественников намерены отпраздновать День всех влюбленных.

Общественное мнение поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, Валентинов день – исключительно коммерческий праздник, придуманный в угоду торговым центрам. "Я считаю, что праздновать День святого Валентина – все равно что праздновать день скидок, "черную пятницу" и так далее", – заявил парламентарий.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 14 2017 в 2:05 PST

Протестные настроения ощущаются и в соцсетях. Многие пользователи не считают этот праздник российским. Над 14 февраля поглумилась и Ксения Собчак. "С праздником, товарищи!!!! Вы половозрелый мужчина с седыми ****** и небольшой проплешиной? Ничего не знаем!!! Быстро сел и написал "валентинку", купил букет алых, как твое "пылающее жаром" сердце роз, еще к этому присовокупил какую-нибудь драгоценную или полудрагоценную ***** в виде сердца и вперед – к алькову любви!" – шутит бывшая ведущая телестройки любви "Дом-2".