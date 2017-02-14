Неожиданный поступок Джигурды ради Анисиной

Актер Никита Джигурда накануне Дня святого Валентина преподнес своей возлюбленной, фигуристке Марине Анисиной, необычный подарок. Артист сделал татуировку в ее честь.

Новый рисунок, украшающий тело Никиты Джигурды, представляет собой шестиконечную звезду на фоне солнечных лучей. "Тату сделана прекрасным мастером Ангелиной Криви по ее эскизу – эскизу индивидуальному, воплощающему мое желание увековечить на себе звезду Велеса и Давида по имени Мариша Анисина-Дюрнбаум!" – поделился актер с корреспондентом Dni.Ru.

По словам актера, работа еще не закончена. "В центре звезды бога Велеса еще будет набит левый зеленый глаз моей венчанной супруги – святой Богородицы, верховной жрицы – богини Анис! Звучит пафосно, но зато романтично и эзотерично по сути", – отметил Джигурда.

Это далеко не первая татуировка Никиты. "Все татуировки на моем теле несут в себе сакральный смысл и сделаны в разных странах и городах по моему осознанному заказу... Первую татуху на левом локте (восьмилучевое черное солнце славян) мне забили в 2015 году в Кемерово, прямо во время моего выступления в ночном клубе, через неделю после полостной операции в военном госпитале в Москве", – поделился эпатажный актер.

По словам Никиты, в тот момент он "страдал от боли физической и моральной". Именно тогда они с Мариной серьезно поссорились, и артист обратился за помощью к ведическим богам Древней Руси. "И первая, и последующие татухи связаны именно с ведической культурой Руси и других народов. После первой же тату на левом локте в виде черного славянского солнца, набитого в Кемерово, я сумел помириться с богиней Анис", – добавил Джигурда.

Позже у Никиты появились другие татуировки. "Анисина подарила мне тату в Париже в честь нашего с ней примирения в виде черепа и медвежонка, потом Греция, Америка и снова Россия оставили на моем физическом теле свои памятные татухи по моим осознанным религиозным, философским и эзотерическим идеям..." – рассказал актер.

Новым рисунком Никита остался очень доволен. "Звезда Велеса напоминает еврейскую звезду Давида, что мне радостно осознавать, так как моя все еще жена – Марина Анисина – по матери еврейка. Фамилия бабушки олимпийской чемпионки богини Анис очень звучно и красиво звучит – Дюрнбаум! Таким образом, я, будучи потомком ведических славянских князей, породнился с иудеями через уникальную, святую и непорочную Марину Анисину-Дюрнбаум", – уверен Джигурда.

Кроме того, на запястьях актера вытатуированы зеленые глаза в честь погибшей кумы Никиты – Людмилы Браташ. "Она ушла из жизни 14 февраля 2016 года, чтобы стать реальным символом этого мистического праздника..." – заключил любимец публики.