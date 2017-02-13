Распутина набросилась на Кушанашвили с кулаками

Остроумный критик Отар Кушанашвили исправно ведет свой блог в "Живом Журнале", приводя в восторг почитателей неординарным стилем. В новом сообщении скандально известный журналист рассказал, как однажды певица Маша Распутина набросилась на него с кулаками.

На новый "шедеврик", как скромно называет Отар свои посты, его вдохновил звездный цирюльник Сергей Зверев. Кушанашвили назвал стилиста своим братом и подверг тщательному анализу его деятельность на ниве журналистики.

Брадобрей с некоторых пор ведет авторскую колонку в СМИ, но, по мнению Отара, Сергей слишком добрый, чтобы быть критиком вроде гуру моды Александра Васильева, регулярно разбивающего в пух и прах наряды отечественных светских див и примадонн.

Кушанашвили признался, что по-своему очень любит Сергея Зверева. Однако симпатия не мешает ему объективно оценивать творчество стилиста. "Очень давно очень хотел сказать о нем очень важную, при всей ее смехотворности, вещь. СЗ, трепетно почитаемый мной двоюродный брат (в пластическо-хирургическом смысле) ставшей антропоморфной певуньи Шер, очень похож неровной линией поведения на жертву конопляного делирия рэпера Снуппа Догги Догга", – глубокомысленно подметил Отар, заставив многих юных пользователей Сети лезть в словари.

"Тот известен тем, что кусает только тех, кто не огрызается и с кем не водит хлеб-соль (читай: не курит, не колется и не нюхает). Бритни Спирс – шлюшка, орет наркоман, Агилера бездарнее табуретки. Может попинать почивших, например, Принса. Но моментально скидывает тогу лютого правдоруба, когда имеет дело, например, со здоровенным Брюсом Спрингстином", – перечислил "подвиги" рэпера острослов.

Сергей, по мнению Кушанашвили, подобным образом ведет свою колонку. "Он драконит забугорных красавиц и превозносит наших "не приведи Господи", – указал на предвзятость Зверева журналист. В качестве аргумента Отар привел свою оппонентку, с которой у него была стычка. "Распутина – это шагающий экскаватор, однажды в кабинете И. Крутого она набросилась на меня с кулаками; я-то отбился, "Шер" не сможет", – сомневается в способностях Сергея Отар.