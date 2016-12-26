Лолита о судьбоносной песне Джорджа Майкла

Певица Лолита Милявская высказалась по поводу смерти Джорджа Майкла. Артистка скорбит по нему вместе с миллионами поклонников.

"За последние дни количество смертей просто зашкаливает. Уходят прекрасные талантливые люди – музыканты, военные, доктора. Их смерть для меня практически как потеря близкого человека. Одних я видела за кулисами, других, как Джорджа Майкла, по телевизору, один раз вживую. Я участвовала в концерте и осталась на его выступлении. Это действительно потрясающий артист!" – рассказала корреспонденту Dni.Ru артистка.

Лолита осуждает тех, кто считает, что песня Last Christmas, написанная Джорджем Майклом, стала пророческой – ведь певец умер именно в католическое Рождество. "Конечно, это простое совпадение. Я не верю, что это судьба. Просто, видимо, каждому человеку отмерено ограниченное количество времени на Земле", – добавила Лолита.

Как писали Dni.Ru, Джордж Майкл 25 декабря был обнаружен мертвым в собственной постели. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность. "С большой грустью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество. Семья просит уважать их частную жизнь в это трудное время", – заявил представитель артиста.

Известно, что в декабре музыкант работал над новым альбомом с диджеем Naughty Boy. Свою последнюю пластинку – Symphonica – он выпустил в 2014 году.