Бывшая участница "Дома-2" произвела фурор
Анна Седокова показала округлившийся живот
О том, что ждет третьего ребенка, счастливая Анна Седокова объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена в черном блестящем платье с внушительным декольте и еще более внушительным животом.
В подписи к фотографии Седокова попросила прощения у всех за то, что так долго скрывала от поклонников свою беременность. "С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное – свою Семью ❤️ Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье , о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз и я благодарю Бога за это волшебство ! " – написала певица.
Далее Седокова сделала анонс на новую песню и клип к ней, а также концерт. В заключение артистка напутствовала подписчикам: "Пусть у каждого из нас будет так много счастья , что нам захочется им поделиться друг с другом . Мы вас любим ❤️"
Напомним, о том, что бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова беременна, появилась еще в конце декабря. О том, что в личной жизни певицы все прекрасно, говорили опубликованные Анной фотографии букетов и прочих подарков, которые ей преподносил пока неизвестный публике поклонник.
Говорят, этот тайный ухажер оплачивает сладкую жизнь Седовокой в Лос-Анджелесе и помогает в бизнесе, ведь Анна не только поет, но и занимается пошивом одежды.Ходят слухи, что Седокова встретила своего мужчину на музыкальной премии в мае. Это была страсть с первого взгляда.
У Анны двое дочерей: 12-летняя Алина от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем и пятилетняя Моника от второго брака с бизнесменом Максимом Чернявским.
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