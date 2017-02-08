Анна Седокова показала округлившийся живот

Анна Седокова готовится родить третьего ребенка. Популярная певица показала округлившийся живот.

О том, что ждет третьего ребенка, счастливая Анна Седокова объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена в черном блестящем платье с внушительным декольте и еще более внушительным животом.

В подписи к фотографии Седокова попросила прощения у всех за то, что так долго скрывала от поклонников свою беременность. "С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное – свою Семью ❤️ Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье , о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз и я благодарю Бога за это волшебство ! " – написала певица.

Далее Седокова сделала анонс на новую песню и клип к ней, а также концерт. В заключение артистка напутствовала подписчикам: "Пусть у каждого из нас будет так много счастья , что нам захочется им поделиться друг с другом . Мы вас любим ❤️"

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 8 2017 в 1:56 PST

Напомним, о том, что бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова беременна, появилась еще в конце декабря. О том, что в личной жизни певицы все прекрасно, говорили опубликованные Анной фотографии букетов и прочих подарков, которые ей преподносил пока неизвестный публике поклонник.

Говорят, этот тайный ухажер оплачивает сладкую жизнь Седовокой в Лос-Анджелесе и помогает в бизнесе, ведь Анна не только поет, но и занимается пошивом одежды.

Ходят слухи, что Седокова встретила своего мужчину на музыкальной премии в мае. Это была страсть с первого взгляда.

У Анны двое дочерей: 12-летняя Алина от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем и пятилетняя Моника от второго брака с бизнесменом Максимом Чернявским.