Бондарчук в бикини назвали анорексичкой

Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана порадовала подписчиков отпускным фото. Главный редактор журнала Hello! сфотографировалась на фоне моря.

На светской львице белоснежный купальник и ярко-синяя шляпка. Светлана прекрасно выглядит и без макияжа, а вот ее фигура, по мнению некоторых подписчиков, далека от идеала. "Не самая удачная фотка – излишняя худоба не красит вовсе", "Чересчур тощая и сухая", "Неужели это красиво в вашем возрасте, такие фото выкладывать?!" – раскритиковали светскую львицу поклонники.

Правда, кое-кого поразила стройность 48-летней Светланы. "Идеально выглядите!!! Респект! Если выглядеть, то только так", "Вот так выглядят современные женщины за 40 – юная красавица! Какая молодец! Фигура – супер!", "Я больше скажу: захотелось вас пощупать. Прямо вся такая шелковая блестяшка", "Супер! Уважаю таких женщин, вернее, девушек! Все в норме! Просто шик, блеск, красота!" – восхитились пользователи.

Фото опубликовано SB (@a030aa) Янв 31 2017 в 11:45 PST

Судя по всему, светская львица отдыхает на морском побережье в компании подруг. На одном из фото девушки в разноцветных купальниках лежат в шезлонгах. "Первый час", – подписала снимок Бондарчук. "Молодцы, красотки, класс! Да на фига вам эти старые лысые алкоголики?!" – поддержали отдыхающих подписчики микроблога.

Фото опубликовано SB (@a030aa) Янв 30 2017 в 2:00 PST

На другом снимке Светлана со своими спутницами, очевидно, уже находится в холле отеля. На девушках легкие накидки, стильные шляпки и пляжные сандалии.