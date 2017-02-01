Бондарчук в бикини назвали анорексичкой

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На светской львице белоснежный купальник и ярко-синяя шляпка. Светлана прекрасно выглядит и без макияжа, а вот ее фигура, по мнению некоторых подписчиков, далека от идеала. "Не самая удачная фотка – излишняя худоба не красит вовсе", "Чересчур тощая и сухая", "Неужели это красиво в вашем возрасте, такие фото выкладывать?!" – раскритиковали светскую львицу поклонники.
Правда, кое-кого поразила стройность 48-летней Светланы. "Идеально выглядите!!! Респект! Если выглядеть, то только так", "Вот так выглядят современные женщины за 40 – юная красавица! Какая молодец! Фигура – супер!", "Я больше скажу: захотелось вас пощупать. Прямо вся такая шелковая блестяшка", "Супер! Уважаю таких женщин, вернее, девушек! Все в норме! Просто шик, блеск, красота!" – восхитились пользователи.
Судя по всему, светская львица отдыхает на морском побережье в компании подруг. На одном из фото девушки в разноцветных купальниках лежат в шезлонгах. "Первый час", – подписала снимок Бондарчук. "Молодцы, красотки, класс! Да на фига вам эти старые лысые алкоголики?!" – поддержали отдыхающих подписчики микроблога.
На другом снимке Светлана со своими спутницами, очевидно, уже находится в холле отеля. На девушках легкие накидки, стильные шляпки и пляжные сандалии.
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