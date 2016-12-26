Бондарчук о разводе и новой любви

Под конец года Федор Бондарчук решил высказаться о переменах в своей личной жизни. Популярный артист заявил, что он расстался с женой Светланой вовсе не из-за Паулины Андреевой.

После того, как Федор Бондарчук объявил о разводе с супругой Светланой, а потом был замечен представителями СМИ выходящим в свет с актрисой Паулиной Андреевой, в сознании общественности укрепилось мнение, будто Федор расстался с супругой именно из-за этой привлекательной брюнеткой.

По всей видимости, пересуды вокруг его личной жизни так надоели Бондарчуку, что он решил прояснить ситуацию. В частности, актер заявил, что развелся с женой вовсе не из-за Паулины. А вот экс-супруге благодарен. "Я дорожу тем, что мы со Светланой пережили этот сложный период жизни достойно, с уважением друг к другу. Это ценно", – признался Бондарчук.

Федор назвал "абсолютным враньем" все, что писали журналисты сразу после того, как он расстался с женой. "Просто закончился один период и начался другой", – объяснил актер.

О своих нынешних отношениях с Паулиной Бондарчук рассказал журналу HELLO!: "Я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, это правильно, когда люди, в первую очередь уважающие себя, могут не лгать себе и сказать прямо, что надо быть готовым к переменам. У каждого из нас давно своя жизнь, просто мы не считали нужным это афишировать".

В заключение актер констатировал: "То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, – это не так. То. что в моей жизни совершенно независимо от всех обстоятельств появился другой человек, – да, это произошло. И то, что я сегодня счастлив, – это тоже факт".

Напомним, Федор и Светлана Бондарчук расстались в марте после 25 лет брака. Супруги подали документы на развод, "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным". О причинах расставания Светлана и Федор предпочитали молчать, отделываясь общими фразами вроде "устали друг от друга", "должны были расстаться, чтобы не потерять самих себя".

