Мать Борисовой разоблачила скотское шоу Шепелева

Мать Даны Борисовой Екатерина Ивановна дала откровенное интервью. Она заявила о том, что ее обманули сотрудники передачи Дмитрия Шепелева, и сообщила, что больше не будет участвовать ни в каких телешоу.

Шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" с участием Даны Борисовой и ее матери Екатерины Ивановны оказалось скандальным. Дана обвинила мать в алкоголизме и заявила, будто именно она подсадила ее на наркотические вещества. Интересно, что за день до съемок шоу Екатерине поступил звонок с предупреждением о готовящейся "подставе".

"Мне позвонили в 12 ночи и сказали, что программа будет сниматься по четко спланированному сценарию. Я не поверила, но на следующий день начала выяснять у редактора, действительно ли этот выпуск будет направлен против меня. Мне сказали: "Да что вы, Екатерина Ивановна, такого не может быть..." Но в итоге все построили на лжи и обмане", – заявила мать Борисовой.

Женщина высказала мнение, что с ней повели себя как с пешкой. Примечательно, что дочь Екатерина ни в чем не обвинила. По ее словам, Дану "просто спровоцировали". "Я уверена, что на самом деле она так не считает. Но после съемок я была настолько на нее обижена, что за кулисами даже запретила ей ко мне подходить", – призналась Екатерина Ивановна.

После съемок у Шепелева женщина вернулась в Крым, где у нее есть квартира. "И здесь люди, посмотревшие ТВ, поняли, что произошло на самом деле. Никто не сказал, что это шоу было хорошим. Психолога Сабину Пантус у нас в Крыму обозвали "Гитлером в юбке", а саму программу – скотской", – цитирует Екатерину Ивановну "Собеседник". Женщина добавила, что редакторы воспользовались "нестабильным" состоянием ее дочери, а детектора лжи на шоу Шепелева и вовсе не было.

После скандальной передачи мать и дочь смогли помириться, причем, как отметила Екатерина Ивановна, именно Дана сделала первый шаг. В заключение женщина рассказала о своей жизни и заявила, что больше не намерена принимать участие ни в каких телешоу.

"У нас в Крыму я хожу на курсы гештальт-терапевтов. Это платные курсы, после них получу сертификат. Я буду помогать зависимым и созависимым людям. А еще очень радуюсь за свою дочь. Меня восхитило то, как она выглядела в недавней программе Андрея Малахова "Прямой эфир". Меня тоже туда звали. Но я четко для себя решила: больше не буду ходить на эфиры и выяснять отношения с Даной!" – заявила мать ведущей.