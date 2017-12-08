Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию

Егор Кончаловский в откровенном интервью рассказал о своей младшей сестре Марии, дочери Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского. Режиссер сообщил, что девочку привезли в Россию, где ей предстоит "долгая и тяжелая реабилитация".

Егор Кончаловский стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Режиссер рассказал о себе и жизни именитых родственников. Так, Егор затронул очень деликатную тему – состояние своей сестры Марии, которая несколько лет назад попала в страшную автомобильную аварию, была введена в кому и теперь о ней практически ничего неизвестно.

Режиссер решил внести ясность. "После трагической аварии я видел Машку один раз только. Она, слава богу, уже в России. Французы хотели ее отключать, сказали, бессмысленно. Ее перевезли в Россию, кризис удалось преодолеть. Конечно, это будет долгая и тяжелая реабилитация, чем она закончится – неизвестно. Дай бог, чтобы все пошло по наилучшему сценарию. Конечно, все это очень печально. Машка чудесная девочка совершенно", – рассказал Кончаловский.

А еще Егор не смог не признаться в том, что его уже давно гложет. "Главное, что я не могу себе простить: она мне однажды звонила: "Алло, это Маша Михалкова". Я подумал, что кто-то издевается. Уже начал злиться и вдруг понял, что это дочка Андрея", – сознался режиссер.

Напомним, в автокатастрофу на юге Франции семья Андрея Кончаловского попала 12 октября 2013 года. По дороге в Марсель джип режиссера на большой скорости выскочил на встречную полосу. В результате ДТП сильно пострадала Мария: она травмировала голову. В госпитале девочка перенесла операцию, после чего ее ввели в искусственную кому.

Впоследствии Юлия Высоцкая крайне неохотно и размыто обсуждала состояние дочери. "Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно", – признавалась популярная актриса, не вдаваясь в подробности.