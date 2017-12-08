Беременную Анну Ардову бросил любовник

Анна Ардова дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о том, как, будучи беременной, оказалась ненужной возлюбленному.

Анна Ардова стала очередной звездной гостьей передачи "Однажды..." Популярная актриса разоткровенничалась о своей личной жизни. Так, артистка рассказала, что в 1996 году, после развода с актером Даниилом Спиваковским, встретила новую любовь, но мужчина "растворился", когда узнал о беременности Анны.

Однако это обстоятельство не смогло поколебать решимости Ардовой рожать. "Мама была против и сказала: "Ты решай сама, но я помогать тебе не собираюсь". Но помогала. Папа тогда был весь в своем последнем браке, поэтому папе было решительно все равно, так что я с удовольствием рожала Соню себе. Я очень хотела ребенка к этому моменту, уже к 26 годам. Мне очень хотелось, чтобы у меня был ребенок. И я вдруг поняла, что мне совершенно все равно, как это будет – с отцом или без отца. Буду я замужем, не буду я замужем. Мне просто хотелось ребенка!" – пояснила популярная актриса.

Публикация от Анна Ардова (@ania_ardova) Окт 9 2017 в 10:12 PDT

Отметим, что позже Анна Ардова вышла замуж за театрального актера Александра Шаврина, с которым дружила с 19 лет. Однажды артист просто появился на пороге и сказал, что отныне она его жена, а София – дочь. В 1997 году они сыграли свадьбу прямо в театре. В 2001-м у пары родился сын Антон.

Однако 1 марта 2017 года Ардова и Шаврин оформили развод. В близком окружении рассказали, что инициатива исходила от Анны. "Когда Аня с Сашей все-таки поставили финальную точку в отношениях, сразу сообщили об этом детям. Никогда от них ничего не скрывали, а в этот раз тем более не стали молчать", – сообщили журналистам близкие к Ардовой и Шаврину люди.