Народ не узнал располневшую Догилеву

Актрисы Татьяна Догилева и Инга Оболдина стали очередными гостями шоу Ивана Урганта. Однако не все зрители узнали звезду фильма "Блондинка за углом".

Татьяна Догилева и Инга Оболдина пришли на шоу Ивана Урганта, чтобы рассказать о новой киноработе – музыкальной драме "Жги!" Анонс передачи появился на официальной страничке "Вечернего Урганта" в социальной сети Instagram в сопровождении фотографии, на которой запечатлены ведущий шоу и его гостьи. На снимке улыбающиеся Иван Ургант и Инга Оболдина поддерживают Татьяну Догилеву.

Многочисленные подписчики, увидев публикацию, высказали свое мнение. Оказалось, что не все зрители узнали Догилеву. "это Догилева????? я ее прям не узнала... поправилась так... но все равно она такая классная! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Потолстела так Догилева 😬", "Догилеву не узнать...", "Как догилева изменилась 😞", "Догилева??? Вот это да 😲 не узнала ее совсем", – высказались пользователи Сети.

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) Дек 6 2017 в 7:49 PST

В последнее время Татьяна Догилева практически не снимается и ведет "тихую, полузатворническую жизнь". Популярная актриса рассказала в недавнем интервью: "Мои запросы невелики, но они и не нищенские. Естественно, я не покупаю уже сейчас столько одежды, сколько я покупала раньше. Тратила на это все гонорары. А с возрастом и здоровье не то, я стала капризная к условиям. Поэтому больше езжу в Юрмалу… Длительные прогулки, хороший воздух, хорошая вода, еда, нет агрессии большого города. Медленный ритм жизни, который я полюбила".

В феврале Догилевой исполнилось 60 лет, однако никаких празднований она не устраивала. Актриса призналась, что не любит юбилеи, потому что они всегда проходят очень "бессмысленно и нервно".