Актриса Оболдина о ребенке от Салтыкова

Инга Оболдина дала откровенное интервью. Актриса рассказала о встрече с актером и режиссером Виталием Салтыковым и их дочери Кларе.

Инга Оболдина и Виталий Салтыков встретились, еще когда Виталий был актером. Сначала они были просто друзьями и партнерами, а потом взаимная симпатия переросла в сильное чувство. "Виталик – мой человек во всех отношениях. Знаете, я абсолютно уверена в том, что все в нашей жизни верно расставлено по своим местам и Господь все дает в нужное время. Вероятно именно потому, что в моей жизни появился мужчина, с которым все сложилось, и я смогла стать мамой. Почему-то у меня всегда была тихая и спокойная вера в то, что все произойдет. Боялась, конечно, очень было страшно, но я молилась", – рассказала актриса.

Их дочери Кларе, которую Инга назвала вымоленным ребенком, уже четыре года. "Это счастье. До рождения дочки, когда видела маленьких детей, мне казалось, я точно понимаю, что буду чувствовать, когда сама стану мамой. Но нет, ничего я, оказывается, не понимала. Это невозможно описать. Особенно когда дочка обнимает ручонками, целует, щебечет: "Мамочка, ты пришла! Мой нос, мои щечки…" Или когда делит печенье на четыре части: папе, маме, няне, Кларе… Или когда жесты наши повторяет… Это ужасно смешно, трогательно. А когда этот комочек спит, уткнувшись в тебя! После рождения дочки я стала в тысячу раз мягче – и по характеру, и в манере общения", – цитирует Ингу Оболдину "Теленеделя".

Кстати, необычное имя для девочки выбрал Салтыков. "Я нисколько не сопротивлялась. Мне очень понравилось предложение, тем более что мою родную тетю зовут Клара, и она очень позитивный человек. Мне кажется, основа этого имени – в позитиве, оно ведь означает­ "светлая", "ясная". Вот и дочка у нас добрая, открытая, улыбчивая, уже проявляет отличное чувство юмора", – похвалилась актриса.