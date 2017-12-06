Екатерина Андреева отказалась вести передачу "Время"

Екатерина Андреева дала откровенное интервью. Легендарная телеведущая рассказала о том, почему в самом начале карьеры отказалась вести передачу "Время" и как ее все-таки уговорили.

1 января информационной передаче "Время" исполнится 50 лет. Одним из знаковых лиц программы является Екатерина Андреева. По ее признанию, она, хоть и изначально была принята на должность ведущей, предпочла начать с азов и пройти все этапы, чтобы знать, как все происходит.

"Прежде чем стать ведущей программы "Время", я вела "Новости". Мой первый эфир в новом качестве был довольно драматичным. Все определил случай. Когда в июне 1995 года произошел теракт в Буденновске, в эфир на разные орбиты должны были выйти одновременно два выпуска "Новостей", но второй ведущий еще не приехал в "Останкино". Тут кто-то вспомнил, что я раньше работала в дикторском отделе. И меня как щенка бросили в воду на этот сложнейший эфир. До сих пор помню, как пульс бился около горла так, что, казалось, умру от ужаса. Думала, меня никто не видит, потому что выпуск идет на регионы, и друзья позора не заметят, а люди в глубинке сердечные и простят. Но его пустили и на Москву тоже", – рассказала Андреева.

Эфир увидели руководители, и им понравилось, как Екатерина вела себя в форс-мажорной ситуации. "На следующий день меня поставили в эфир. Но я на него не пришла – сказала, что останусь редактором. Потому что понимала: быть телеведущим, тем более программы "Время", очень непросто. Я к себе отношусь требовательно", – цитирует ведущую Woman`s Day.

Спустя время Андрееву, по ее словам, заманили на эту должность. "В 1998 году я сказала да, прежде всего – самой себе. Вы можете готовиться сколько угодно, но когда сядете в кадр, все может сложиться по-другому. Даже сейчас, когда многое завязано на электронике, а не на человеке, могут случиться форс-мажоры: свет погас, кошка выскочила, камера не включилась, ножка у стула обломилась. "Время" – это настоящая жизнь, поэтому тут всегда драйв! В работе я как машина на высоких оборотах. Голова – компьютер. Мне нужно уметь быстро концентрироваться", – рассказала о работе Екатерина.

При этом Андреева отметила: если понимает, что есть возможность расслабиться, о работе напрочь забудет. "Делаю это совершенно спокойно, без зазрения совести, без оглядки на трудоголизм", – призналась телеведущая.