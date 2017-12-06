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Оконфузившаяся Яковлева рассказала о бурных отношениях с известным артистом

Елена Яковлева. Фото: wikipedia.org
Елена Яковлева дала откровенное интервью. Она рассказала о работе с Дмитрием Нагиевым, которого назвала самым крутым мужчиной нашей страны, и поведала о том, как он ее поставил в неловкую ситуацию.
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Елена Яковлева снялась вместе с Дмитрием Нагиевым в фильме "Елки новые". Актриса рассказала: "Я уже снималась у Жоры Крыжов­никова в картине "Самый лучший день". И сказала ему большое спасибо, потому что этот фильм подарил мне второго в моей жизни "Золотого орла". И Жора ответил: "Ну, тогда за это снимись в маленькой роли "Елок новых".

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Артистка в восторге от работы с известным артистом, которого назвала "самым крутым мужчиной нашей страны". "Думаю, рядом с ним постоять – это уже счастье. У нас с ним всегда на съемочной площадке складываются бурные отношения. Это еще с "Каменской" началось", – призналась Яковлева.

Елена сообщила, что однажды из-за Дмитрия оконфузилась. "Он человек одаренный неимоверно. Из-за этого не поймешь, что от него ждать. Нагиеву ничего не стоит поставить человека в неловкую ситуацию и понаблюдать, как тот будет выкручиваться. Допустим, ты разговариваешь по мобильному телефону, он не знает, с кем, но, проходя мимо тебя, громко скажет: "Лен, где мои трусы?" – цитируют Елену Яковлеву "7 Дней".

Однако, оговорилась актриса, на сей раз у них с Нагиевым не нашлось больших возможностей похохмить. "На "Елках" у нас с Димой было мало времени на шутки. Всего один день на площадке. Зато какой романтический!" – похвалилась актриса.

Отметим, что "Елки новые" это новогодний проект, поэтому разговор перетек на то, как Елена Яковлева встретит Новый год. Актриса вместе с мужем, сыном, снохой и четырьмя собаками будет отмечать праздник за городом.

Автор: Наталья Аряева6 декабря 2017, 12:15
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Трогательный танец Нагиева и Яковлевой

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