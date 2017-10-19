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Шоу-бизнес

Елена Яковлева осталась без семьи

Елена Яковлева. Кадр youtube.com
Не так давно стало известно, что для Елены Яковлевой в течение трех лет закрыт въезд на Украину. А ведь у артистки там осталась семья – родители и многочисленные родственники.
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В мае Елена Яковлева стала одной из персон нон-грата на сайте "Миротворец". Из-за того что ей закрыли въезд на Украину на несколько лет, артистка буквально осталась без семьи. "Это, конечно, ужасно. Я три года не смогу приезжать на Украину, а у меня там семья: мама, папа, брат, семья брата и другие родственники… Надеюсь, когда люди одумаются — они поймут, что совершили одну из самых больших бед – разобщение семей", – заключила актриса.

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Зато в работе у Яковлевой все прекрасно. Она очень востребована в театре и кино. Однако это вовсе не значит, что она избежала творческого кризиса. "Мне кажется, любой артист каждый день ощущает себя в глубоком кризисе. Пусть даже у тебя есть работа, кажется, что где-то там есть проекты лучше, а тебя почему-то не заметили, не пригласили и тому подобное... Кризис для артиста – своеобразный двигатель", – высказала свое мнение Елена.

Актриса отметила, что сейчас кино и театр сильно изменились. "Привыкнуть к этому непросто. Раньше не было телесериалов, компьютерной графики, цифровых технологий, режиссеров у мониторов (они находились рядом с камерой)", – объяснила она.

А еще в искусстве появилось много людей без профильного образования. "Если раньше славу в театре можно было добыть каким-то достойным появлением на сцене, то сейчас, чтобы тебя пригласили играть в спектакле, достаточно стать медийным лицом. Теперь неважно, есть у тебя актерское образование или нет, участвовал ты раньше в КВН или снимался в кино… Плохо это или хорошо, я не знаю. Наверное, зрителю это нужно, раз он продолжает ходить в театр и платит за билеты огромные деньги", – цитируют Елену Яковлеву "Аргументы и факты".

Автор: Наталья Аряева19 октября 2017, 16:43

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