Друг Цымбалюк-Романовской о ее новом любовнике

К кому сбежала бывшая жена Джигарханяна. Ее часто подозревали в неверности.

Виталина Цымбалюк-Романовская – молодая завидная невеста. У нее в Москве есть три квартиры стоимостью 100 миллионов рублей, есть и солидные, заработанные тяжелым трудом капиталы. Она 16 лет заботилась о старике, кормила с ложечки, следила за его диетой, поила маминым клюквенным компотом, водила под ручку, заказывала туфли у мастера в Баден-Бадене, работала директором в его театре. Свою молодость пианистка посвятила человеку, который потом так некрасиво с ней обошелся – ославил на всю страну и обозвал воровкой. Теперь же ей хочется простого женского счастья.

Но любимого рядом пока нет. Лживые языки шептались, что, мол, она изменяла Джигарханяну, что после разрыва с ним летала в Тбилиси, чтобы беременеть от молодого грузина, что у нее есть любовник... Даже сам актер на очередном этапе войны в сердцах брякнул: "Говорили мне, есть там кто-то у нее".

Все это, конечно, ерунда. Друг красавицы-Виталины в интервью "Телепрограмме" пояснил: "Все это полный бред. Любовника у нее нет. Вы не понимаете, что такое быть нянькой Джигарханяна?! Она подчинила свою жизнь его бытовым требованиям. Если бы она спешила стать богатой вдовой, то не возилась бы с ним".

Так что слухи о том, что 38-летняя Цымбалюк-Романовская была не верна 82-летнему Джигарханяну, не подтверждаются. Да и она сама в разгар их страстного романа уверяла, что "больше всего на свете боится пережить Армена Борисовича", в котором души не чаяла...