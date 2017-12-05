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После потери ребенка Савичева покинула Россию

Юлия Савичева. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Юлия Савичева дала откровенное интервью, в котором рассказала о непростом пути к материнству. Артистка поведала, как тяжело перенесла выкидыш, и почему вскоре покинула страну.
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Юлия Савичева и ее любимый мужчина Александр Аршинов мечтали о ребенке, и весть о том, что артистка беременна, стала для них счастливой. Однако врач предупредил, что Юлии следует отказаться от перелетов, не перетруждаться – вести спокойный образ жизни. Однако та не послушала специалиста, и в скором времени у нее случился выкидыш.

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Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

Надломленные горестным событием влюбленные сумели взять себя в руки и приняли несколько важных решений. Они не только оформили отношения, но и вплотную занялись здоровьем, чтобы зачать ребенка. Дошло до того, что Юлия на гастролях передвигалась исключительно поездами, старалась не делать лишних движений, всячески оберегала себя. Однако все их попытки оказались бесплодными.

"Больше двух лет каждый месяц я делала тесты на беременность и с замиранием сердца ждала, что на нем появятся две заветные полосочки... В очередной раз увидев отрицательный результат, поняла, что все мои старания были напрасны. С тестом в руках, вся в слезах, я позвонила Максу (продюсеру Максиму Фадееву. – Прим. ред.) и призналась, что оказалась в тупиковой ситуации", – рассказала Савичева.

Фадеев дал певице отпуск, и артистка с мужем уехали в Португалию, где жил ее свекор. "В тот отпуск я решилась лететь на самолете. Наверное, от отчаяния. Да и подлечиться уже успела. Два месяца мы путешествовали по Португалии, гуляли у океана, катались на велосипедах, в общем, наслаждались жизнью", – поведала артистка.

Юлия отключила телефон, не интересовалась новостями шоу-бизнеса и даже перестала слушать музыку. Тест на беременность упорно показывал отрицательный результат, и Савичева приняла решение вернуться в Москву. Однако буквально перед отлетом Юлия сделала еще один тест, и он оказался положительным.

"Я понимаю, что главное – не нервничать, но это не помогает. Выхожу, зову Аршинова, говорю: "У меня тут вторая полоска вырисовывается, срочно едем обратно, потому что мне нужно принимать гормоны. Срочно!" Он пулей летит в машину. На следующий день едем сдавать кровь. В больнице раскрываю конверт с анализами, подтверждающими беременность, и начинаю рыдать. Все в шоке, персонал не понимает, что происходит. Спрашивают Сашу: "Она не хочет ребенка?" Он сквозь слезы объясняет, как долго мы этого ждали и что я плачу просто от счастья", – цитирует Юлию Савичеву "Коллекция Караван историй".

В первое время у певицы случались панические атаки. Она страшно боялась, что у нее снова будет выкидыш. Артистка отметила, что действительно были опасные моменты, однако в общем беременность протекала легко. Вскоре выяснилось, что у пары родится девочка. Малышке придумали имя Анна.

Девочка появилась на свет в середине июля. "Аня очень рано начала улыбаться и узнавать людей вокруг. Она вообще улыбчивая и любит пообщаться. А народу вокруг нее всегда много. Мы сейчас живем за городом, нам помогает Сашина мама, постоянно с ней возится. Иногда даже ревную! Но понимаю, что без помощи нам не обойтись, тем более что я возвращаюсь на сцену и уже готова к гастролям", – заявила Савичева.

Автор: Наталья Аряева5 декабря 2017, 15:59

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