Савичевой подарили вторую жизнь

Юлия Савичева после долгого перерыва, связанного с беременностью и рождением ребенка, вернулась на сцену. Артистка назвала имя человека, который ей подарил "еще одну жизнь".

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Савичева обнародовала новый трек "Не бойся" и обратилась к многочисленным подписчикам, сообщив, что долго готовилась к "серьезному шагу". "Мое возвращение на сцену для меня невероятно важно, ведь сцена – моя вторая жизнь. Для меня всегда была важна сцена, мои слушатели, зрители", – написала Савичева.

Однако певица призналась, что совсем недавно рассуждала о завершении карьеры. "Даже когда осуществилась моя самая большая мечта, и я стала мамой, я не думала о том, что мое творчество может прекратиться. На тот момент у меня было достаточно времени подумать, смогу ли я вообще существовать без него. Сейчас я понимаю, что любые подобные мысли и слова кажутся незначимыми, когда я вижу то, как меня ждали мои слушатели", – констатировала исполнительница.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Ноя 9 2017 в 6:28 PST

Далее Савичева обратилась с благодарностями к своему многолетнему продюсеру Максиму Фадееву. "Однажды один человек подарил мне еще одну жизнь. И это жизнь на сцене. Макс, я счастлива, что могу сказать тебе спасибо. Спасибо еще раз. Однажды ты исполнил мечту, которой я жила с самого детства", – призналась Юлия.

В заключение артистка рассказала о своей новой музыкальной композиции. "Моя песня называется "Не бойся". Потому что сейчас я действительно ничего не боюсь. И каждый свой шаг я делаю смело. И я хочу сказать всем – не бойтесь. Не бойтесь подарить кому-то свою любовь", – обратилась к многочисленным поклонникам Юлия Савичева.

Фанаты немедленно отреагировали на запись певицы. "Юленька, удачи! Жду новых прекрасных песен! Ваш голос незабываем!", "Юлечка, вы чудесная💕 Ждала Вашего возвращения", "Юля, Вас не хватало! С возвращением! Песня – супер!🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Мы Вас очень любим, Юлия Савичева! У Вас волшебный голос. Вы человек с большой буквы. Желаю творческих высот!!!" – прокомментировали запись фанаты.