Родившая Кожевникова попала в больницу

Стало известно о госпитализации Марии Кожевниковой. У популярной актрисы диагностирована ротовирусная инфекция.

Мария Кожевникова, недавно ставшая матерью в третий раз, попала в больницу с ротовирусной инфекцией и температурой. "Я надеюсь, что скоро буду уже дома, спасибо за беспокойство. Сейчас гуляет эпидемия, поэтому все, что я могу сказать: не болейте и берегите себя, особенно деток. Это самое важное", – цитирует Марию Кожевникову Super.

Напомним, популярная актриса родила третьего сына в середине июля. О радостном событии журналисты узнали совершенно случайно. Вначале Мария предпочитала не комментировать информацию, а потом оставила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram короткую запись, в которой подтвердила, что действительно стала многодетной мамой.

Позднее, в передаче "Смак", Кожевникова в разговоре с ведущим Иваном Ургантом рассказала подробности. Актриса призналась, что пока не справляется с ролью матери: присматривать за тремя детьми одновременно очень тяжело. Мария призвала на помощь свою маму и та на время переехала к ней.

Как оказалось, Кожевникова была бы рада снова забеременеть: она всегда мечтала о большой семье. "Роды и в первый, и во второй, и в третий раз – это чудо. Думаю, и в четвертый, и в пятый это будет так", – уверена артистка. Она уточнила, что не собирается останавливаться на достигнутом. По ее словам, у нее с мужем в плане по меньшей мере пять малышей.