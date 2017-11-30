Мария Кожевникова опозорилась как Виталий Мутко с "фром май харт"

Актриса Мария Кожевникова выложила в свой Instagram пост в поддержку российских спортсменов. Через несколько минут публикация была удалена.

Дело в том, что девушка позировала с белым листом в руках, на котором, при обработке кадра, написала #NoRissiaNoGames, ошибившись в названии родной страны. Буквально через 10 минут публикация уже была недоступна, но вместо нее появилась другая, с уже правильным написанием Russia.

Публикацию Мария снабдила длинным текстом, в котором сообщает, что хочет поддержать российских спортсменов, которых лишили медалей Олимпиады 2014 года в Сочи. "Я не могу даже представить, что чувствуют спортсмены у которых забирают медали и тех, кто ценной своего здоровья и многих лишений пахали чтобы доказать, что они сильнейшие на планете Земля (Здесь и далее орфография и пункутация автора сохранены – прим.редакции)", – написала Кожевникова.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Ноя 30 2017 в 7:26 PST

Она заявила, что считает, что пересмотр результатов Олимпиады – это лишь первый шаг. "Это репетиция грандиозного действа по пересмотру итогов Второй мировой, лишения России статуса победителя и всех полагающихся этому статусу привилегий на мировой арене", – написала Кожевникова.

"По пересмотру, на мой взгляд, уже давно идет массовая истерия, причем, как от властей многих стран, так уже, как не ужасно это писать, так и от "школьников из Нового Уренгоя", – заявила Мария. После этого девушка начала рассуждать о ценностях Великой Отечественной войны.

"России жизненно нужна абсолютно монолитная позиция по Великой Отечественной войне, и формулируется она просто. На нас вероломно напала фашистская Германия. Мы защищались от агрессора. В тяжелейших боях враг был изгнан. Мы победили и освободили Европу от коричневой чумы. Это стоило 27 миллионов жизней, включая невинно погибших наших солдат и невинно погибших наших мирных жителей", – написала артистка.

Вступившись за наших атлетов, Мария, видимо, решила заодно поддержать и бывшего министра спорта России – Виталия Мутко, известного по своему выступлению в декабре 2010 года перед исполкомом ФИФА. Чиновник произнес речь на английском с ужасным акцентом, породив крылатое выражение: "лец ми спик фром май харт ин инглиш".