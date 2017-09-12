Кожевникова жестко ответила обидчикам

Известная актриса Мария Кожевникова не смогла молчать на критику и домыслы в свой адрес в Сети. Знаменитость весьма резко, но справедливо ответила подписчикам в своем микроблоге.

"Друзья, тема "сисек" Вами не до конца раскрыта под предыдущим постом! Внесу ясность! Я за натуральность!", – обратилась к подписчикам звезда. Она подчеркнула, что все человеческие проблемы и изъяны – у нас же в голове.

"Губы чтобы, как пухлые вареники, грудь силиконовая, чтобы не двигалась даже при беге, уже не говорю про перемены во время беременности и после. Кстати, здесь цифры печальные, более одного миллиона женщин делают операцию на данную часть тела ежегодно, ботокс, чтобы непременно ни одной морщины не появилось", – написала Мария. "Я не осуждаю, дело каждого, только не навязывайте своих "тараканов", не выпускайте их из своей "квартирки". Хотите боритесь с ними, хотите – плодите и в не зависимости от Вашего выбора, я пожелаю удачи!", – резко ответила Кожевникова своим обидчикам и критикам в Instagram.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Сен 12 2017 в 1:30 PDT

Пост артистки вызвал полемику. При этом одни фолловеры обрушились с новой критикой в адрес знаменитости, а другие, напротив, поддержали. "Мне кажется, не надо быть категоричными. Завтра каждый из нас может поменять свое мнение в ту или иную сторону", "Мне нравится Мария, но никак не пойму, почему сиськи и ботокс плохо и фэйково, а нарощенные ресницы и крашеные волосы – это хорошо и натурально? Ненавижу двойные стандарты", "Мария, благодарю Вас за то, как вы представляете образ матери, успешной женщины, жены и, главное, думающей женщины", "Вы настоящая русская красавица!", – разошлись во мнениях подписчики Кожевниковой.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Сен 11 2017 в 9:50 PDT

Ранее Мария разместила в своем микроблоге видео, в котором предстала в открытом сарафане без лямок, открывающем зону декольте. Фолловеры тут же начали обсуждать грудь артистки и ее внешность в целом, заподозрив в применении пластических и косметических операций. "Ну и скулища налепила", "Какие-то щеки другие. Что-то вкалывала?", "Если ты депутат и занимаешь высокую должность, должен подавать пример. а не антипример... Здесь непонятно, что рекламируют: чистоту природы или декольте. Вроде тема нужна, но вот, что-то все не туда смотрят. Что автор хотел донести?", – разразились в критике фолловерв.