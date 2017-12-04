Любимый мужчина Волочковой возил в Ниццу деньги чемоданами

Прокурор Ниццы заявил, что российский бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов нелегально ввозил во Францию деньги. Речь идет о суммах от 500 до 750 миллионов евро.

По версии обвинения, миллиардер отмывал "незаконные" средства покупая виллы по заниженным ценам. Помимо Керимова, в мошеннической схеме принимали участие более десяти человек, уверен прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр. По его словам, российский сенатор ввозил миллионы евро во Францию буквально "в чемоданах".

Претр уверяет, что вилла, которую Керимов приобрел за 37 миллионов на самом деле стоит почти в три раза больше – целых 150 миллионов евро. "А ведь это не единственный случай!", – приводит слова прокурора французская газета 20 Minutes. Целью операции была не сама покупка недвижимости, подчеркнул прокурор, а именно легализация средств. Следствие было начато в 2014 году. В настоящее время уголовные дела открыты против 12 человек, в их числе Сулейман Керимов.

Ранее стало известно, что член Совета Федерации Сулейман Керимов 20 ноября был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок. По данным западных СМИ, которые ссылаются на источники во французской прокуратуре, задержание связано с расследованием дела об уклонении от уплаты налогов.

В поддержку Керимова высказалось множество людей, начиная от пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова и заканчивая представителями МИД России. Не смогла пройти мимо попавшего в беду миллиардера и его бывшая возлюбленная – знаменитая балерина Анастасия Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Ноя 23 2017 в 3:26 PST

"А теперь, когда этот человек оказался в беде, я призываю всех, кто знает Сулеймана, ОКАЗАТЬСЯ НА ЕГО СТОРОНЕ! Потому что Сулейман этого достоин! Он сделал многое для своей Родины! России! <…> Давайте поможем вместе! Кто чем может! (Орфография и пунктуация автора сохранена. Прим. редакции)", – написала Волочкова в своем Instagram.

"Я действительно очень сильно любила этого человека. Это первая, самая серьезная любовь в моей жизни. Мы жили вместе 3,5 года. Он – представитель мужчины кавказского, в котором благородство, честь, достоинство. Больше, чем его, я никого в жизни не любила", – заявила балерина.