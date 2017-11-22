Госдума вступилась за Сулеймана Керимова

Госдума поручила комитету по международным делам подготовить предложения в связи с задержанием во Франции Сулеймана Керимова. Сенатор находится в Ницце, обстоятельства его задержания выясняются.

"Нам необходимо подготовить конкретные предложения, которые должны быть розданы в зале. В этой связи просьба к комитету Госдумы по международным делам помочь в подготовке данного обращения", – заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Вопрос поднял на пленарном заседании Думы депутат-коммунист Ризван Курбанов. Он предложил обратиться в МИД с просьбой подготовить ноту протеста Франции о недопустимости нарушения норм международного права. "От французских властей мы до сих пор не получили никаких объяснений по поводу причин задержания нашего коллеги, обладающего дипломатическим иммунитетом", – отметил парламентарий.

В поручении, одобренном депутатами, сказано, что МИД должен принять все меры к скорейшему освобождению Керимова, а также запросить от французской стороны исчерпывающие объяснения причин этой возмутительной ситуации. О результатах депутаты Госдумы должны быть проинформированы.

Ранее стало известно, что член Совета Федерации Сулейман Керимов 20 ноября был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок. По данным западных СМИ, которые ссылаются на источники во французской прокуратуре, задержание связано с расследованием дела об уклонении от уплаты налогов. Сегодня, 22 ноября Керимову продлили срок задержания на сутки.

Официально обвинение сенатору выдвинуто не было, российские дипломаты пытаются освободить его. МИД России уже уведомил французскую сторону о наличии у Керимова иммунитета от принудительных действий на территории других стран, однако французские дипломаты напомнили, что иммунитет сенатора распространяется только на его непосредственные полномочия. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник, 21 ноября, заявил, что Кремль следит за ситуацией и намерен приложить максимум усилий для защиты политика.

Известно, что у Керимова есть дипломатический паспорт, однако во Франции он мог находиться без него. Документы сенаторов хранятся в специальном отделе верхней палаты и выдаются им только на время служебных командировок.

Сулейман Керимов возглавляет инвестиционный холдинг "Нафта Москва", который входит в число спонсоров Российского футбольного союза. Сам Керимов в 2011–2016 годы владел футбольным клубом "Анжи". С 1999 по 2004 годы он был депутатам Госдумы, а с 2008 года – член Совета Федерации от Республики Дагестан.